[Publicidad]
Culiacán. - En nuevos actos de violencia en la ciudad de Mazatlán, una joyería fue saqueada en pleno centro histórico, una persona del sexo masculino falleció en un hospital a causa de las heridas de bala que presentó en un atentado y en la colonia Sánchez Celis, Jesús “N”, de 28 años, resultó herido en un atentado a balazos.
Sobre la calle Carnaval, muy cerca de la Plaza Machado, icono turístico del puerto, un hombre que portaba una especie de garrote de madera lo impactó con fuerza contra las vitrinas de cristales de una joyería, para después apoderarse de diversos objetos de oro, entre ellos anillos, collares y aretes, con un valor aún no determinado.
Pese al flujo continuo en esa zona de turistas nacionales y extranjeros y con rondines continuos de las fuerzas federales, el responsable, una vez que consumó el robo se subió a una motocicleta y huyó del lugar.
La Fiscalía General del Estado fue notificada por el personal de un hospital de Mazatlán del fallecimiento de un paciente de nombre Jesús Alberto “N”, de 35 años de edad, el cual el domingo ingresó con varias heridas de bala en el cuerpo.
Lee también Detienen a director de Seguridad Pública de Sixto Verduzco, Michoacán y a tres elementos más; enfrentan cargos por desaparición
Según los datos, esta persona fue atacada a balazos en una de las calles de la colonia Santa Elena del puerto, por lo que socorristas que le brindaron las primeras curaciones lo trasladaron con urgencia al hospital a causa de las graves heridas que presentaba en su cuerpo.
[Publicidad]
El personal de seguridad y de las fuerzas federales fueron alertados de disparos contra una persona joven en la calle Campeche de la colonia Sánchez Celis, al acudir al lugar encontraron tirada en el piso a la víctima con lesiones de armas de fuego.
Los datos que aportaron testigos fueron en el sentido de que dos personas que viajaban en una motocicleta, realizaron un breve salto sacaron sus armas y le dispararon a Jesús “N”, el cual se encontraba afuera de un negocio, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital.
[Publicidad]
Más información
Estados
PAN nombra a Marco Bonilla como Defensor de la Patria, Familia y Libertad en Chihuahua; inician trabajos políticos para proceso electoral de 2027
Mundo
Terremoto en Colombia: la última llamada de la pareja mexicana con sus familiares antes de desaparecer es la pista con las que los buscan
Descubre y Compra
Walmart México rebaja lavadora Whirlpool de 21 Kg en menos de 9 mil pesos; aprovecha el ahorro de 7 mil pesos
Estados
Ola de violencia en Sinaloa: saquean joyería y atacan a balazos a un joven en Mazatlán; fallece hombre baleado el domingo pasado
Al día
Se lleva a cabo la final de la Liga Humanista de Futbol Americano 2026 en Penitenciaría de la CDMX
Al día
Movilizaciones y eventos en CDMX hoy sábado 15 de agosto: Horarios y zonas afectadas
Al día
Renovación de pasos a desnivel de Calzada de Tlalpan es lenta, solo llevan dos de los 12 prometidos
Impresa
Portada El Gráfico | Sábado 15 de Agosto de 2026