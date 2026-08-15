Culiacán. - En nuevos actos de violencia en la ciudad de Mazatlán, una joyería fue saqueada en pleno centro histórico, una persona del sexo masculino falleció en un hospital a causa de las heridas de bala que presentó en un atentado y en la colonia Sánchez Celis, Jesús “N”, de 28 años, resultó herido en un atentado a balazos.

Sobre la calle Carnaval, muy cerca de la Plaza Machado, icono turístico del puerto, un hombre que portaba una especie de garrote de madera lo impactó con fuerza contra las vitrinas de cristales de una joyería, para después apoderarse de diversos objetos de oro, entre ellos anillos, collares y aretes, con un valor aún no determinado.

Pese al flujo continuo en esa zona de turistas nacionales y extranjeros y con rondines continuos de las fuerzas federales, el responsable, una vez que consumó el robo se subió a una motocicleta y huyó del lugar.

La Fiscalía General del Estado fue notificada por el personal de un hospital de Mazatlán del fallecimiento de un paciente de nombre Jesús Alberto “N”, de 35 años de edad, el cual el domingo ingresó con varias heridas de bala en el cuerpo.

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Según los datos, esta persona fue atacada a balazos en una de las calles de la colonia Santa Elena del puerto, por lo que socorristas que le brindaron las primeras curaciones lo trasladaron con urgencia al hospital a causa de las graves heridas que presentaba en su cuerpo.

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El personal de seguridad y de las fuerzas federales fueron alertados de disparos contra una persona joven en la calle Campeche de la colonia Sánchez Celis, al acudir al lugar encontraron tirada en el piso a la víctima con lesiones de armas de fuego.

Los datos que aportaron testigos fueron en el sentido de que dos personas que viajaban en una motocicleta, realizaron un breve salto sacaron sus armas y le dispararon a Jesús “N”, el cual se encontraba afuera de un negocio, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital.

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