Hay algo muy especial en la estética del beisbol: las gorras, las chamarras, los logos, los colores de cada equipo y hasta las botas que acompañan un día de juego terminaron convirtiéndose en códigos de estilo mucho más allá del estadio.

Ahora, tres nombres que conocen muy bien de cultura y diseño se encuentran para llevar esa idea un paso más lejos. Timberland, New Era y MLB unieron fuerzas en una colección de edición limitada que toma como punto de partida algunos de los símbolos más reconocibles de las Grandes Ligas y los mezcla con el característico universo de Timberland.

El resultado: una colección que se siente tan cómoda en las gradas como caminando por la ciudad.

Colección Timberland x New Era. Foto: Cortesía Timberland y New Era

Cuando el wheat de Timberland se encuentra con las Grandes Ligas

El protagonista de esta colaboración es prácticamente imposible de ignorar: el clásico tono wheat de Timberland se convierte en el lienzo para los colores e insignias de siete equipos de la MLB.

La colección incluye a los New York Yankees, New York Mets, Boston Red Sox, Chicago White Sox, Los Angeles Dodgers, Houston Astros y Atlanta Braves, así que sí, hay bastante de dónde escoger dependiendo de dónde estén tus lealtades beisboleras.

Timberland x New Era. Foto: Cortesía Timberland y New Era

Sobre ese característico color aparecen los logos de cada equipo, creando un contraste que hace que las piezas se sientan deportivas sin perder ese carácter más urbano que ya forma parte del ADN de Timberland y New Era.

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Y justo ahí está lo interesante: no parece que simplemente hayan puesto un logo de la MLB sobre productos existentes. La colaboración busca que el orgullo por un equipo también pueda convertirse en una forma de vestir.

Tres piezas para llevar el juego contigo

La colección se construye alrededor de tres siluetas que prácticamente hablan por sí solas.

Por parte de New Era aparecen las gorras 59FIFTY y 19TWENTY, dos de las formas más reconocibles de la marca. Ambas incorporan los colores e insignias de los equipos participantes con acabados pensados para fans y coleccionistas.

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Gorras 59FIFTY y 19TWENTY de New Era. Foto: Cortesía Timberland y New Era

Pero la pieza que probablemente se robe todas las miradas es la Timberland Premium 6-Inch Waterproof Boot.

La clásica bota de seis pulgadas conserva elementos que la convirtieron en un ícono, incluida su construcción impermeable y las costuras selladas. Para esta colaboración, el modelo aparece en el tradicional tono wheat y lleva la identidad de los equipos directamente en su diseño.

El resultado es una de esas piezas que pueden hacer que un look básico —jeans, camiseta y chamarra— deje de sentirse tan básico.

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Botas de seis pulgadas. Foto: Cortesía Timberland y New Era

Del diamante a las calles

La colaboración también parte de una idea que ya es difícil separar del deporte contemporáneo: los atletas también son referentes de estilo.

Para presentar el lanzamiento, la campaña está protagonizada por Jazz Chisholm Jr., segunda base de los New York Yankees, quien aparece frente a una versión más joven de sí mismo en un cortometraje que conecta sus sueños de infancia con su llegada a las Grandes Ligas.

La historia gira alrededor de la autenticidad, el trabajo y la resiliencia, pero también funciona como una extensión natural de la colección: esa idea de crecer sin dejar atrás aquello que te hizo querer llegar hasta ahí.

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Chisholm Jr. además tiene una conexión personal con las dos marcas, pues, de acuerdo con el comunicado, ha utilizado Timberland y New Era durante años.

Y quizá por eso la campaña funciona: no se siente como un uniforme para ser fan, sino como una manera de incorporar el deporte a tu propia identidad.

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Una colaboración para quienes viven el beisbol más allá del estadio

Hay algo muy cool en que una gorra de tu equipo pueda formar parte de un look cotidiano o que una bota asociada históricamente con el streetwear ahora lleve los colores de una franquicia de las Grandes Ligas.

Eso es justamente lo que hace que esta colaboración vaya más allá del merchandising deportivo. Timberland x New Era x MLB toma elementos que los fans reconocen inmediatamente y los convierte en piezas que pueden vivir dentro de la moda diaria.

Porque el día de juego no necesariamente termina cuando acaba el partido. A veces empieza ahí.

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New Era x Timberland x MLB. Foto: Cortesía Timberland y New Era

¿Cuándo y dónde conseguir la colección?

La colección Timberland x New Era x MLB ya está disponible exclusivamente en línea, a través de sus tiendas en línea: timberland.com y neweracap.com.

Eso sí: al tratarse de una colección de edición limitada, las piezas están pensadas también para quienes quieren sumar un objeto especial a su colección de gorras, sneakers y —por supuesto— botas.

Y entre una gorra de los Yankees, unos Mets o unos Dodgers y la clásica Timberland en versión beisbolera, la verdad es que el verdadero problema va a ser escoger solo una.

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