Hay accesorios que completan un look y otros que prácticamente cuentan una historia por sí solos. La gorra pertenece a esa segunda categoría: puede hablar de música, pertenencia, nostalgia o simplemente de una forma muy particular de entender el estilo. Ahora, uno de los grupos más reconocibles de la música mexicana lleva su propio universo a este accesorio de la mano de New Era.

La marca anunció una alianza con Los Tigres del Norte, que se convierten en la agrupación detrás de una nueva colección oficial desarrollada en tres lanzamientos. La primera entrega ya pone sobre la mesa uno de los símbolos más reconocibles del grupo: el tigre. Y sí, es una gorra que difícilmente pasa desapercibida.

Los Tigres Del Norte. Foto: Cortesía New Era

La primera gorra de New Era x Los Tigres del Norte

La pieza de la primera entrega toma al tigre como protagonista y lo lleva a una estética mucho más llamativa que la de una gorra tradicional. En la pieza presentada, el estampado de rayas de tigre cubre prácticamente toda la estructura, mientras que al frente aparece un parche bordado con el nombre de la agrupación. El resultado mezcla el lenguaje clásico de una gorra de béisbol con una estética mucho más maximalista, pensada para convertirse en el punto focal de un look.

New Era 59FIFTY. Foto: Cortesía New Era

La etiqueta de la pieza muestra que se trata de una 59FIFTY, una de las siluetas más reconocibles de New Era. A diferencia de las gorras ajustables, este modelo tiene una construcción cerrada y se caracteriza por su visera plana.

Aquí, además, la textura y el estampado hacen que el accesorio tenga prácticamente el peso visual de una prenda. No es una gorra pensada para pasar desapercibida.

De la música al estilo: por qué esta colaboración tiene sentido

La alianza reúne a dos nombres que han construido comunidades alrededor de símbolos muy reconocibles. Por un lado, están Los Tigres del Norte, cuya historia supera las cinco décadas y cuya música ha acompañado a distintas generaciones dentro y fuera de México. Por el otro está New Era, una marca cuya historia está profundamente ligada a la cultura de las gorras y que con el paso del tiempo ha llevado este accesorio más allá del terreno deportivo.

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La colaboración funciona precisamente en ese punto de encuentro: música, identidad y estilo. La gorra deja de ser únicamente un accesorio para convertirse en una manera de llevar parte del imaginario de una agrupación. En este primer capítulo, el tigre es el elemento encargado de hacerlo.

New Era x Los Tigres Del Norte. Foto: Cortesía New Era

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Una colección que llegará en tres capítulos

La colaboración New Era x Los Tigres del Norte no se limita a esta primera pieza. De acuerdo con la marca, la colección será presentada de manera escalonada a través de tres lanzamientos, cada uno inspirado en distintos elementos que forman parte del universo visual y cultural de la agrupación.

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La primera entrega parte del tigre, uno de sus símbolos más representativos, mientras que los siguientes capítulos ampliarán esta interpretación.

Por ahora, New Era no ha revelado en el comunicado los detalles completos de las siguientes entregas, por lo que habrá que esperar para conocer qué otros elementos del imaginario de Los Tigres del Norte llegarán a las gorras.

¿Cuánto cuesta y dónde comprarla?

La primera gorra de la colaboración New Era x Los Tigres del Norte tiene un precio de $2,099 pesos mexicanos.

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La colección oficial estará disponible de manera escalonada a través de la New Era App, newera.mx y las tiendas New Era, de acuerdo con la información proporcionada por la marca.

Así que, si eres fan de Los Tigres del Norte, pero también te gusta que tus accesorios tengan personalidad propia, esta primera pieza apuesta justamente por eso: tomar uno de los símbolos más reconocibles de la agrupación y convertirlo en una declaración de estilo.

Porque una gorra puede ser mucho más que algo que llevas en la cabeza. También puede decir de qué música vienes, qué historias te representan y, en este caso, qué tan dispuesto estás a llevar un tigre completo como protagonista de tu look.

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