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El servicio de la Línea 3 del Metrobús presenta afectaciones en la zona centro de la Ciudad de México debido a una movilización de electricistas.
En redes sociales, el Metrobús informó que, por las condiciones viales derivadas de la marcha, permanece sin servicio el tramo entre Mina y Balderas, en la zona centro.
Mientras que el servicio permanece regular en los tramos:
- Tenayuca-Buenavista
- Pueblo Santa Cruz Atoyac-Cuauhtémoc
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El tramo de Plaza de la República - Pino Suárez Sur de la Línea 4 Sur también fue afectado por la movilización; sin embargo, el servicio ya fue restablecido alrededor de las 9:17 horas.
El Metrobús informó que la movilización social también afecta el servicio de la Línea 1, que va de Indios Verdes al Caminero por toda la Avenida Insurgentes.
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Al momento, el servicio se brinda de El Caminero a Río Churubusco, al sur de la capital; mientras que de La Piedad a Félix Cuevas permanece sin servicio.
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mahc/LL
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