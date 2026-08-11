El servicio de la Línea 3 del Metrobús presenta afectaciones en la zona centro de la Ciudad de México debido a una movilización de electricistas.

En redes sociales, el Metrobús informó que, por las condiciones viales derivadas de la marcha, permanece sin servicio el tramo entre Mina y Balderas, en la zona centro.

Mientras que el servicio permanece regular en los tramos:

Tenayuca-Buenavista

Pueblo Santa Cruz Atoyac-Cuauhtémoc

Lee también Registran más de un millón de automóviles que invadieron carril del Metrobús en 2025; mayoría son con placas foráneas

El tramo de Plaza de la República - Pino Suárez Sur de la Línea 4 Sur también fue afectado por la movilización; sin embargo, el servicio ya fue restablecido alrededor de las 9:17 horas.

El Metrobús informó que la movilización social también afecta el servicio de la Línea 1, que va de Indios Verdes al Caminero por toda la Avenida Insurgentes.

[Publicidad]

Al momento, el servicio se brinda de El Caminero a Río Churubusco, al sur de la capital; mientras que de La Piedad a Félix Cuevas permanece sin servicio.

mahc/LL