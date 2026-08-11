El Aerotrén del Aeropuerto Intencional de la Ciudad de México (AICM) ya no es el único transporte entre las terminales 1 y 2: recientemente se estrenó una ruta directa del Metrobús que conecta ambos puntos.

¿Qué pasó con el Aerotrén del AICM?

El pasado lunes 3 de agosto, las redes sociales del AICM informaron que el Aerotrén estaría fuera de servicio hasta nuevo aviso, debido a labores de mantenimiento.

Foto: AICM

Este es un transporte ferroviario ligero con un recorrido de 3 kilómetros. Su única función consiste en conectar la Terminal 1 y la Terminal 2 del AICM.

Regularmente opera todos los días, de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., aunque es exclusivo para pasajeros con pase de abordar.

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Tras el anuncio del AICM, se notificó a los usuarios que, como alternativas, está el nuevo servicio de Metrobús y autobuses gratuitos en la puerta 7 de la Terminal 1 y en la Puerta 4 de la Terminal 2 (estos últimos requieren mostrar el boleto de avión).

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¿Cuál es la nueva ruta de Metrobús entre las terminales 1 y 2 del AICM?

En una tarjeta informativa de Metrobús se anunció la nueva ruta entre las terminales 1 y 2 del AICM, la cual empezó a funcionar desde el sábado 1 de agosto.

Foto: Sectur CDMX

Este se encuentra disponible de lunes a domingo de 4:30 a.m. a 12:00 a.m., con un par de paradas adicionales para ascenso y descenso de pasajeros: en la estación de Metro Hangares y en Aduanas (pasando la Terminal 1).

De acuerdo con la información proporcionada por el Metrobús, la frecuencia de los autobuses es de aproximadamente 12 minutos, aunque puede variar dependiendo del tránsito.

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Foto: Metrobús

Es importante mencionar que este nuevo servicio es diferente a la Ruta Quetzalcóatl, que pasa por algunas estaciones de la línea 4 del Metrobús y las terminales 1 y 2 del AICM.

¿Cuánto cuesta la nueva ruta de Metrobús entre las terminales 1 y 2 del AICM?

Regularmente, la entrada al sistema de Metrobús tiene un costo de $6 pesos por persona, aunque al igual que en la Ruta Quetzalcóatl, el nuevo servicio entre las terminales 1 y 2 del AICM tiene un costo de $30 por persona.

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Eso sí, durante agosto será gratuito.

El pago se realiza a través de la Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas de crédito o débito nacionales e internacionales, así como por medio de relojes y teléfonos inteligentes con tecnología NFC.

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