Al pensar en talavera y CDMX, la referencia inmediata es la Casa de los Azulejos del Centro Histórico, un bello palacio barroco cuya fachada exterior está ‘forrada’ con mosaicos de esta cerámica típica de Puebla y Tlaxcala.

Sin embargo, desde hace algunos días hay un nuevo sitio en la coqueta colonia Roma que, al igual que la casona, roba miradas y funciona como un spot fotográfico muy llamativo.

Hablamos de Casa Talavera, el nuevo hotel boutique.

¿En qué parte de la colonia Roma está el hotel boutique Casa Talavera?

El hotel boutique Casa Talavera está en la calle Colima 211 de la colonia Roma Norte, una de las zonas más trendy de CDMX por su bella arquitectura, galerías de arte, restaurantes, cafeterías y bares.

Foto: Marcelo Rodríguez Pérez

Se encuentra muy cerca de la Plaza Río de Janeiro, la reconocida Panadería Rosetta y las avenidas Álvaro Obregón e Insurgentes Sur.

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Si planeas llegar en transporte público, la estación más próxima es Durango, de la línea 1 del Metrobús.

¿Cómo es el hotel boutique Casa Talavera?

El hotel boutique Casa Talavera ocupa un edificio de estilo porfiriano (típico de la colonia) de 4 pisos, el cual fue intervenido y remodelado por Alejandro Gleason y el estudio HH Arquitectura.

Como su nombre lo indica, la talavera es la protagonista en la propiedad. Está presente en su fachada y algunos muebles ‘forrados’, 15 murales (incluido uno del Mercado de Jamaica en la entrada), jarrones, vajillas, macetas, floreros y lámparas.

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Foto: Marcelo Rodríguez Pérez

Todos los mosaicos fueron elaborados por Uriarte Talavera, uno de los talleres más antiguos de Puebla (fundado en 1824) y el primero en certificarse de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana para obtener la Denominación de Origen.

Cuenta con 13 habitaciones —4 por cada nivel—, las cuales están equipadas con baño privado —también decorados con azulejos—, ventanas y/o balcón con vista a la calle.

Foto: Marcelo Rodríguez Pérez

Por cierto: cada cuarto tiene su propio mural de talavera, destacando sitios icónicos de CDMX u oficios tradicionales.

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¿Qué más hay en el hotel boutique Casa Talavera?

Más allá de su oferta de hospedaje y decoración artesanal, el hotel boutique Casa Talavera también tiene un rooftop para desayunar, disfrutar el atardecer o simplemente pasar el rato.

En la planta baja está el restaurante Bistró Talavera, especializado en gastronomía mexicana y poblana. Cuenta con sillas interiores y una terraza. Por supuesto, los platillos se sirven en vajillas elaboradas con esta cerámica.

Foto: Marcelo Rodríguez Pérez

Si quieres llevarte un recuerdo artesanal, en la propiedad hay una boutique donde se exhiben y venden piezas de talavera y otras más de artistas selectos.

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¿Cuánto cuesta dormir en el hotel boutique Casa Talavera?

El costo por noche para 2 personas en el hotel boutique Casa Talavera de la colonia Roma inicia en los $5,700 pesos, aunque puede subir considerablemente (hasta $19,000) dependiendo de la temporada.

Sitio web: talavera.betasman.com

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