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Un griego de 55 años fue arrestado por haber ocultado durante dos años y medio el cadáver de su padre en un congelador para seguir cobrando su pensión, informó este miércoles la agencia de noticias griega Ana.
El hombre fue detenido en Mistras (sur), cerca de Esparta, y reconoció los hechos.
Contó que su padre de 90 años había muerto de causas naturales y que había metido el cuerpo en un congelador para seguir percibiendo la pensión, afirmó la policía en un comunicado.
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Al comienzo de la investigación, el detenido dijo que su padre se había ido a vivir a Atenas, pero durante un registro, la policía descubrió el cuerpo del nonagenario. Estaba en un congelador en el sótano de un hotel cerrado que solo se usaba como vivienda, según el comunicado policial.
El detenido comparecerá este miércoles ante la justicia, según Ana.
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