Más Información

Baja 33% gasto militar en México con Sheinbaum

Baja 33% gasto militar en México con Sheinbaum

La mañanera de Sheinbaum, 29 de abril, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 29 de abril, minuto a minuto

Ariadna Montiel va por la dirigencia de Morena; deja la Secretaría del Bienestar y Leticia Ramírez la reemplaza

Ariadna Montiel va por la dirigencia de Morena; deja la Secretaría del Bienestar y Leticia Ramírez la reemplaza

Farías lavaba dinero mediante operaciones con seguros de vida: FGR

Farías lavaba dinero mediante operaciones con seguros de vida: FGR

FGR integra dos carpetas por la presencia de dos agentes de la CIA en Chihuahua: Control Regional se hace cargo

FGR integra dos carpetas por la presencia de dos agentes de la CIA en Chihuahua: Control Regional se hace cargo

Destape de Jesús Sesma “está muy verde”, indica Brugada

Destape de Jesús Sesma “está muy verde”, indica Brugada

Tatiana Clouthier busca la gubernatura de Nuevo León; "soy la más preparada", afirma

Tatiana Clouthier busca la gubernatura de Nuevo León; "soy la más preparada", afirma

El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

Morena prepara relevo de dirigencia nacional; ¿cómo se definirá la nueva dirigencia? te decimos el paso a paso

Morena prepara relevo de dirigencia nacional; ¿cómo se definirá la nueva dirigencia? te decimos el paso a paso

PVEM asegura que ya tiene todos sus perfiles para elección 2027; "esto no es chantaje ni una amenaza a nuestros aliados"

PVEM asegura que ya tiene todos sus perfiles para elección 2027; "esto no es chantaje ni una amenaza a nuestros aliados"

Suman 11 cambios en el gabinete de Sheinbaum; Ariadna Montiel, el más reciente

Suman 11 cambios en el gabinete de Sheinbaum; Ariadna Montiel, el más reciente

Caso Naasón Joaquín, líder de la Luz el Mundo, acusado de tráfico de menores y abuso sexual; recuento de un "carpetazo" y reapertura

Caso Naasón Joaquín, líder de la Luz el Mundo, acusado de tráfico de menores y abuso sexual; recuento de un "carpetazo" y reapertura

Nueva Delhi. Un hombre de una comunidad tribal del estado de Odisha, en el este de la , logró finalmente recuperar los ahorros de su hermana fallecida tras una disputa bancaria que le llevó a exhumar el y presentarlo en la sucursal como prueba del deceso ante la falta de documentación formal.

"Inmediatamente, tras la recepción de estos documentos, el banco ha liquidado el importe de la reclamación de 19 mil 402 rupias (unos 232 dólares) a nombre de tres herederos legales", detalló este miércoles el Indian Overseas Bank.

La resolución del caso se produjo después de que Jeetu Munda, un hombre analfabeto, se viera obligado a cargar con los restos de su hermana hasta la entidad tras semanas de intentos fallidos por acceder a los fondos.

Lee también

Los empleados de la sucursal rural exigieron la presencia física de la titular para autorizar la retirada. Según la versión de Munda, ante la imposibilidad de que los trabajadores aceptaran su testimonio verbal sobre el fallecimiento, decidió cavar la y presentar el esqueleto en la oficina.

Por su parte, la entidad matriz alegó que el hombre se encontraba en y atribuyó el suceso a su desconocimiento de los protocolos legales, negando tajantemente haber solicitado la presencia del cadáver.

Sin embargo, el Gobierno regional ha intervenido ante lo que considera un fallo sistémico en la atención a comunidades vulnerables. El ministro regional de Recaudación y Gestión de Desastres, Suresh Pujari, lo calificó como "incidente más vergonzoso que había presenciado en su vida", en una declaración a la agencia local ANI.

Lee también

Jitu Munda llevó el esqueleto de su hermana a un banco en Keonjhar, India, para demostrar su fallecimiento y retirar sus ahorros. Foto: Especial X
Jitu Munda llevó el esqueleto de su hermana a un banco en Keonjhar, India, para demostrar su fallecimiento y retirar sus ahorros. Foto: Especial X

Indicó que, aunque las autoridades ya habían evaluado la situación y se había efectuado el al reclamante, consideraba que eso no era suficiente. "Si algún funcionario del banco actuó de forma indebida, debe rendir cuentas y se deben tomar medidas contra él", advirtió el ministro.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Confirmado: ajustarían pago de mayo 2026 de la Pensión Bienestar de adultos mayores, revisa tu fecha. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Confirmado: ajustarían pago de mayo 2026 de la Pensión Bienestar de adultos mayores, revisa tu fecha

Apple Store te da crédito por tu iPhone, Mac o iPad viejos: así funciona. Foto: Especial / Apple

Apple Store te da crédito por tu iPhone, Mac o iPad viejos: así funciona

Visa americana. Foto: iStock

¿Qué revisan en la entrevista de visa americana? Documentos y cómo demostrar arraigo

¿Qué bancos abren el 1 de mayo de 2026? Horarios, sucursales que sí trabajan y dónde retirar dinero. Foto: IA

¿Qué bancos abren el 1 de mayo de 2026? Horarios, sucursales que sí trabajan y dónde retirar dinero

Día del Niño. Foto: iStock

Día del Niño: ¿Por qué se celebra el 30 de abril en México? Origen e historia de esta fecha