Sin importar las reformas judicial y laboral, así como la inseguridad en el país, las empresas indias incrementarán sus inversiones en México, aseguró el embajador de ese país, Pankaj Sharma.

En entrevista con EL UNIVERSAL, detalló que, por primera vez, en 2026 llegarán a territorio nacional proyectos de compañías de tecnología, farmacéuticas, del sector químico, agroquímico, automotriz y de productos agrícolas.

El diplomático manifestó que en todos los países hay asuntos y problemas sin resolver.

“¿Qué país del mundo no tiene problemas? Diría que no hay lugar en el mundo que no los tenga, pero los empresarios indios son de una clase diferente. No se dejan disuadir por ninguno de los problemas en ninguna parte del mundo. Incluso podría verse a empresarios indios en la luna”, recalcó.

Comentó que los hombres de negocios del país asiático “vendrán en grandes cantidades y una de las razones de eso es porque tenemos mucha comodidad entre nosotros. Los indios y los mexicanos somos muy parecidos”.

Sin precisar cantidades, recalcó que el próximo año llegarán nuevas inversiones que se sumarán a los más de 4 mil millones de dólares que han desembolsado empresas indias en México.

Aunque el gobierno mexicano contabilizó 72.6 millones de dólares de inversiones de India, Sharma dijo que el año pasado entre seis y siete compañías de su país invirtieron 650 millones de dólares.

Sharma indicó que la economía mexicana es atractiva por diferentes factores, destacando su ubicación geográfica, su mano de obra calificada, y su capacidad en ingeniería y manufactura para crear productos de calidad mundial.

Por ello, “podrían venir más inversiones a México. Primero, las empresas indias hacen un gran trabajo, así que tienen mucho capital para, y México ofrece esa oportunidad, porque está cerca de Estados Unidos y de América del Sur, a donde exportan muchas empresas, además de destinar producción al mercado nacional”.