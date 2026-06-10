Bogotá.- La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó la "suspensión provisional" del presidente de Colombia, Gustavo Petro, mientras lo investiga por su presunta participación en la campaña electoral.

La congresista, miembro del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, ordenó "suspender provisionalmente del ejercicio del cargo" al mandatario. La medida estaría vigente con carácter de inmediato (una vez se confirme) y hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando se cierran las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

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De concretarse esta medida, inédita en el país, Petro sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo, aunque la decisión final dependerá del Senado, único que tiene la potestad para hacerlo.

Arizabaleta argumentó su decisión en que puede ordenar la suspensión provisional del mandatario "siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación".

Sin embargo, ya se expresaron serias dudas jurídicas porque las decisiones de la Comisión de Acusación usualmente deben ser sometidas a la plenaria de la misma célula y eventualmente a la plenaria de Cámara de Representantes. Miembros de la comisión señalaron al diario El Tiempo que este tipo de medidas ya habían sido consideradas previamente y desechadas por la mismas dudas de viabilidad.

Además, las fuentes dijeron al diario colombiano que la decisión, tomada por una parlamentaria del partido del jefe de Estado, podría abrirle la posibilidad al presidente Petro de participar mucho más de lleno en la campaña a favor del candidato de su proyecto, Iván Cepeda. Esto, porque lo liberaría de las restricciones de su cargo.

El ministro colombiano del Interior, Armando Benedetti, afirmó que comisión no tiene facultades para suspender al presidente de la República, sosteniendo que cualquier decisión de esa naturaleza requeriría la intervención posterior de la plenaria de la Cámara y del Senado, instancia que, según dijo, es la única con competencia para adoptar una medida de ese alcance.

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