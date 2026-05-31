Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este domingo que no acepta los resultados del conteo de las elecciones presidenciales divulgados por la Registraduría Nacional, que este domingo dieron como el más votado al ultraderechista Abelardo de la Espriella con más de 10 millones de votos.

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo", escribió Petro en X, donde reiteró sus cuestionamientos al sistema informático utilizado durante el proceso electoral y afirmó que únicamente reconocerá el escrutinio que emitan los jueces de la República.

"El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. No acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800 mil cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado", indicó.

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"Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800 mil personas adicionales. Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes. Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República", subrayó.

Por su parte, Cepeda también sembró dudas sobre los resultados electorales.

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

“Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados en Colombia, somos la principal fuerza política... hay un desfase que queremos verificar”, dijo Cepeda en un discurso a la prensa y a sus simpatizantes en el Hotel Tequendama de Bogotá, donde recibió los resultados de la votación.

"¡Se vive, se siente; Cepeda presidente!”, gritaban sus seguidores.

Agregó que “existe información e indicios de un número indeterminado de mesas que estamos verificando... en las cuales se han presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas”.

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También sostuvo que hubo denuncias de “compras de votos” y que miles de personas no pudieron sufragar.

“Sólo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado este asunto nos vamos a pronunciar sobre los resultados”, dijo el senador.

“No hemos perdido, seguimos avanzando... sé que vamos a ganar en segunda vuelta”, añadió la candidata a vicepresidenta, la senadora indígena Aida Quilcué.

De la Espriella respondió ante la reacción de Petro y Cepeda. "No se les ocurra desconocer la voluntad popular", advirtió. "Vamos a defender la patria por la razón o por la fuerza”, aseveró. Con información de AP.

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