El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo sobre el conflicto en Medio Oriente y ahora "tendrá que pagar el precio".

La publicación de Trump en su red Truth Social, donde afirmó que las fuerzas armadas iraníes han sido "completamente derrotadas", se produjo después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran los ataques más intensos desde el alto el fuego en abril.

"¡¡¡El matón de Medio Oriente está MUERTO!!! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos, ¡¡¡ahora tendrán que pagar el precio!!!", escribió Trump en su red Truth Social.

Lee también EU lanza ataques contra Irán tras derribo de helicóptero; Trump: la respuesta es muy fuerte, poderosa

Por otra parte, Trump dijo a Fox News en una entrevista telefónica que como las conversaciones de paz no han avanzado, está cada vez más cerca de atacar centrales eléctricas y puentes en Irán.

"Puede que siga adelante", dijo Trump citado por Fox. "Tuvieron la oportunidad de firmar un acuerdo y sobrevivir".

La nueva escalada comenzó con el derribo de un helicóptero estadounidense Apache por parte de Irán el lunes, al que Washington respondió con bombardeos contra la República Islámica.

Trump había dicho a periodistas el martes que las negociaciones para lograr un acuerdo estaban en su recta final y podrían concluirse en "dos o tres días".

Lee también Guerra en Irán, más allá del petróleo

En otra publicación en redes sociales el miércoles, Trump elogió el bloqueo estadounidense al transporte marítimo iraní, calificándolo como "el más exitoso" de la historia.

Afirmó que el bloqueo, al que describió como un "muro de acero", detuvo los negocios en Irán e impidió que el país pagara los salarios militares, al tiempo que seguía permitiendo que otros países exportaran "mucho petróleo".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc