India y Unión Europea firman tratado de libre comercio tras casi 20 años de negociación; es llamado “la madre de todos los acuerdos”

Nueva Delhi. Después de casi dos décadas de negociaciones, India y la Unión Europea anunciaron el martes que alcanzaron un acuerdo de libre comercio para profundizar sus lazos económicos y estratégicos. El pacto, descrito por la jefa del ejecutivo europeo como “la madre de todos los acuerdos”, podría impactar a la asombrosa cifra de dos mil millones de personas.

Es uno de los mayores compromisos bilaterales en materia de comercio y llega en un momento en que Washington está imponiendo altos aranceles tanto a India como a la UE, lo que altera los flujos comerciales establecidos y empuja a las principales economías a buscar asociaciones alternativas.

“Este acuerdo traerá grandes oportunidades para los pueblos de India y Europa”, dijo el primer ministro de India, Narendra Modi, mientras se dirigía de forma remota a una conferencia de energía. “Representa el 25% del PIB global y un tercio del comercio mundial”.

Lee también India desmiente a Trump: niega que Modi haya asegurado al republicano que dejará de comprar petróleo ruso

El acuerdo llevará libre comercio a casi todos los productos entre los 27 miembros de la UE e India, cubriendo desde textiles hasta medicamentos y reduciendo los altos impuestos de importación para el vino y los automóviles europeos.

India y la UE también negociaron un marco para una cooperación más profunda en defensa y seguridad, y un pacto separado destinado a facilitar la movilidad de trabajadores cualificados y estudiantes, señalando que su asociación se extiende más allá del comercio.

Las negociaciones para el acuerdo India-UE recibieron un nuevo impulso tras las tácticas de mano dura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los aranceles y Groenlandia.

Lee también Parlamento Europeo frena aprobación del tratado comercial con el Mercosur; lo remite al Tribunal de Justicia de la UE

El acuerdo considerado “la madre de todos los acuerdos”, podría impactar a la asombrosa cifra de dos mil millones de personas. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

En una conferencia de prensa conjunta en Nueva Delhi con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el líder indio dijo que la asociación con la UE “fortalecerá la estabilidad en el sistema internacional” en un momento de “turbulencia en el orden global”.

“Europa e India están haciendo historia hoy. Hemos concluido la madre de todos los acuerdos”, dijo Von der Leyen en una publicación en X.

En un discurso posterior, dijo que el acuerdo era la historia de “dos gigantes” que eligieron la asociación, de una manera verdaderamente beneficiosa para ambos. También dijo que envía “un fuerte mensaje de que la cooperación es la mejor respuesta a los desafíos globales”.

Lee también Canadá no firmará libre comercio con China; Carney responde a amenaza arancelaria de Trump

Se espera que el acuerdo integre aún más las cadenas de suministro y fortalezca el poder de fabricación conjunto entre las dos economías. También reducirá hasta cuatro mil millones de euros (cuatro mil 700 millones de dólares) en aranceles anuales para los exportadores y creará empleos para millones de trabajadores en India y Europa.

Se espera que la firma formal del acuerdo se realice más adelante este año después de una revisión legal del texto, mientras que se espera que entre en vigor a principios del próximo año, tras la ratificación por el Parlamento de la UE.

Se espera que India reduzca o elimine aranceles para el 96,6% de las exportaciones de la UE, mientras que Bruselas corresponderá con una reducción similar que cubre casi el 99% de los envíos de India por valor comercial de manera gradual, según declaraciones de ambas partes.

Lee también Mark Carney vincula amenazas de aranceles de Trump con revisión del T-MEC; Canadá descarta ruptura con EU

Los sectores de India que se beneficiarán del acuerdo incluyen textiles, prendas de vestir, productos de ingeniería, cuero, artesanías, calzado y productos marinos, mientras que las ganancias de la UE estarán en vino, automóviles, productos químicos y farmacéuticos, entre otros.

Se ha acordado un sistema de cuotas para automóviles, vinos y whisky, reduciendo los altos aranceles.

La Comisión Europea dijo que los aranceles cobrados por India sobre los automóviles disminuirán gradualmente del 110% a tan solo el 10%, mientras que se eliminarán por completo para las piezas de automóviles después de 5-10 años. Los aranceles de hasta el 44% sobre maquinaria, el 22% sobre productos químicos y el 11% sobre productos farmacéuticos también se eliminarán en su mayoría, agregó.

Lee también Libre comercio y globalización, a prueba

En cuanto al vino europeo, los aranceles en India bajarían del 150% al 20% para la gama premium.

Nueva Delhi ha excluido del acuerdo productos lácteos como leche y queso junto con cereales, citando “sensibilidades locales” sobre esos productos. La UE, por su parte, no permitirá aranceles concesionales sobre las importaciones de azúcar, carne, aves y productos de carne de res de India, dijeron funcionarios del Ministerio de Comercio de India.

India ha intensificado sus esfuerzos para diversificar sus destinos de exportación como parte de una estrategia más amplia para contrarrestar el impacto de los mayores aranceles de Estados Unidos, incluidos un gravamen adicional del 25% sobre los productos indios porque ha continuado sus compras de petróleo ruso con descuento, lo que eleva los aranceles combinados impuestos por Estados Unidos a su aliado al 50%.

El acuerdo otorga a la UE un acceso ampliado a una de las economías de mayor crecimiento del mundo, ayudando a los exportadores e inversores europeos a reducir su dependencia de mercados más volátiles.

Lee también UE y Mercosur firman tratado que crea la mayor zona de libre comercio del mundo; manda señal "contundente" ante aranceles: Von der Leyen

El comercio bilateral entre India y la UE se situó en 136 mil 500 millones de dólares en 2024-25. Ambas partes esperan aumentar esa cifra a unos 200 mil millones de dólares para 2030, según funcionarios del Ministerio de Comercio de India.

“En última instancia, el acuerdo se trata de crear un corredor comercial estable entre dos mercados importantes en un momento en que el sistema comercial global se está fragmentando”, dijo el analista comercial indio Ajay Srivastava.

La UE todavía está asimilando la estrategia agresiva de su otrora firme aliado al otro lado del Atlántico. Hay un sentimiento generalizado de traición en el bloque de 27 naciones por la ofensiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aranceles más altos, su abrazo a partidos de extrema derecha y su beligerancia sobre Groenlandia.

Lee también Emiratos Árabes busca iniciar conversaciones con México para acuerdo de libre comercio; empresarios ya exploran oportunidades en ese país

Bruselas ha acelerado su acercamiento a mercados de todo el mundo. En el último año, Von der Leyen ha firmado acuerdos con Japón, Indonesia, México y América del Sur bajo la consigna de “autonomía estratégica”, que en la práctica es similar a desvincularse de Estados Unidos percibido por la mayoría de los líderes europeos como errático.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc