Javier May, con 66% de aprobación en Tabasco

Infonavit elimina casi 5 millones de “créditos impagables”

Embajada de Israel condena uso de símbolos nazi contra artista israelí en concierto en CDMX; Noga Erez denuncia amenazas

Expertos avalan Plan Michoacán; habrá “efecto cucaracha”, advierten

Calderón advierte que crimen organizado está apoderándose de América Latina; llama a “recomponer” instituciones de seguridad

Escuelas de Poza Rica, sin condiciones para regresar a clases

Gentrificación, sin avances en zonas especiales

Sancionan a fiscal por maltrato a personas mayores y con discapacidad; será capacitado en derechos humanos

Ambulantes saturan los pasillos de la Alameda Central

A dos meses de la explosión de pipa de Iztapalapa, crecen memoriales para las víctimas

Sarkozy salió de prisión bajo supervisión judicial tras pasar 20 días en prisión; tiene prohibido salir de Francia

Corte Suprema de EU rechaza revertir fallo que legalizó matrimonio igualitario; Kim Davis pierde apelación

Nueva Delhi. Al menos ocho personas murieron y 15 resultaron heridas en la que tuvo lugar esta tarde en el centro de, cerca del Fuerte Rojo de la capital india, y que está siendo investigada.

"Quince personas fueron llevadas al. Ocho de ellas murieron antes de llegar al hospital. Tres están gravemente heridas", dijo a la agencia de noticias ANI el superintendente médico del centro hospitalario.

Por el momento se desconoce el motivo de la explosión, aunque el subdirector general de Orden Público del estado vecino de Uttar Pradesh dijo a ANI que se ha reforzado la seguridad en zonas sensibles de la región.

