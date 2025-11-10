Más Información
Embajada de Israel condena uso de símbolos nazi contra artista israelí en concierto en CDMX; Noga Erez denuncia amenazas
Calderón advierte que crimen organizado está apoderándose de América Latina; llama a “recomponer” instituciones de seguridad
Sancionan a fiscal por maltrato a personas mayores y con discapacidad; será capacitado en derechos humanos
Sarkozy salió de prisión bajo supervisión judicial tras pasar 20 días en prisión; tiene prohibido salir de Francia
Nueva Delhi. Al menos ocho personas murieron y 15 resultaron heridas en la explosión que tuvo lugar esta tarde en el centro de Nueva Delhi, cerca del Fuerte Rojo de la capital india, y que está siendo investigada.
"Quince personas fueron llevadas al Hospital Lok Nayak. Ocho de ellas murieron antes de llegar al hospital. Tres están gravemente heridas", dijo a la agencia de noticias ANI el superintendente médico del centro hospitalario.
Por el momento se desconoce el motivo de la explosión, aunque el subdirector general de Orden Público del estado vecino de Uttar Pradesh dijo a ANI que se ha reforzado la seguridad en zonas sensibles de la región.
ss
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]