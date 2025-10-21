Más Información

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"

Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"

Salud y Birmex finalizan análisis de entrega de medicamentos; alistan informe de farmacéuticas incumplidoras: Sheinbaum

Salud y Birmex finalizan análisis de entrega de medicamentos; alistan informe de farmacéuticas incumplidoras: Sheinbaum

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

Ven riesgos en relanzamiento del PAN; piden evitar mano negra

Ven riesgos en relanzamiento del PAN; piden evitar mano negra

Noroña anuncia que pedirá licencia por una "tarea"; "es necesario, es temporal, es importante", dice

Noroña anuncia que pedirá licencia por una "tarea"; "es necesario, es temporal, es importante", dice

Asesinan a alcalde de Pisaflores, Hidalgo; sujetos en moto le dispararon frente a su domicilio

Asesinan a alcalde de Pisaflores, Hidalgo; sujetos en moto le dispararon frente a su domicilio

Capacitan a familias en el manejo seguro del gas LP; “es tan cotidiano que se olvida que es peligroso”

Capacitan a familias en el manejo seguro del gas LP; “es tan cotidiano que se olvida que es peligroso”

Tokio. Una densa mezcla de humo y niebla cubrió la capital de el martes, al día siguiente de que millones de personas celebraran el festival hindú de Diwali con fuegos artificiales que elevaron laa niveles peligrosos en toda la ciudad.

La gente en Nueva Delhi encendió petardos hasta altas horas de la noche del lunes, llenando el aire de humo y pequeñas partículas que se mezclaron con la contaminación estacional en unas condiciones climáticas sin viento. Para la mañana del martes, el Índice de Calidad del Aire de la ciudad había superado el 350 en varios vecindarios, un nivel considerado "grave" y peligroso para respirar, según la exposición máxima diaria recomendada por la

La visibilidad también disminuyó en algunas partes de la ciudad mientras una neblina gris envolvía las calles, los rascacielos y los monumentos históricos.

Lee también

Automovilistas circulan en medio de una densa niebla tóxica el día después de Diwali, cerca de Nueva Delhi, India, el 21 de octubre de 2025. Foto: EFE
Automovilistas circulan en medio de una densa niebla tóxica el día después de Diwali, cerca de Nueva Delhi, India, el 21 de octubre de 2025. Foto: EFE

"Nunca he visto algo así antes. No podemos ver nada aquí debido a la contaminación", afirmó Vedant Pachkande, un turista que visitaba .

El máximo tribunal de India relajó la semana pasada una prohibición total sobre los petardos en Nueva Delhi durante Diwali, permitiendo el uso limitado de "petardos ecológicos" que emiten menos contaminantes. Desarrollados por institutos de investigación federales, están diseñados para reducir las emisiones de partículas y en aproximadamente un 30%. El tribunal había dicho que podrían usarse durante horas específicas desde el sábado hasta el martes, pero como en años anteriores, la regla fue mayormente ignorada.

Nueva Delhi y su región metropolitana, hogar de más de 30 millones de personas, suelen estar entre las ciudades más contaminadas del mundo durante los meses de invierno, cuando los generalizados de Diwali coinciden con el clima más frío y el humo de la quema de rastrojos realizada por agricultores en estados cercanos.

Lee también

Rascacielos envueltos en una densa niebla tóxica el día después de Diwali, cerca de Nueva Delhi, India, el 21 de octubre de 2025. Foto: EFE
Rascacielos envueltos en una densa niebla tóxica el día después de Diwali, cerca de Nueva Delhi, India, el 21 de octubre de 2025. Foto: EFE

Las autoridades en Nueva Delhi han implementado un conjunto de medidas para reducir los niveles de, que incluyen límites a la actividad de construcción y restricciones a los generadores diésel. Pero los ambientalistas dicen que se necesitan soluciones a largo plazo, como energía más limpia y controles más estrictos de emisiones de vehículos, para prevenir la crisis anual.

El aumento de la contaminación también reduce la cantidad de luz solar que recibe India, según un estudio reciente.

Científicos indios han encontrado que las horas de sol, el tiempo en que la luz solar intensa llega a la Tierra, han disminuido constantemente en la mayor parte de India debido al aumento de la contaminación del aire, según un estudio publicado este mes en Scientific Reports, una revista de Nature Portfolio. Los investigadores atribuyeron la caída al aumento de aerosoles, pequeñas partículas de emisiones industriales, quema de biomasa y .

Lee también

Conductores envueltos en una densa niebla tóxica el día después de Diwali, cerca de Nueva Delhi, India, el 21 de octubre de 2025. Foto: EFE
Conductores envueltos en una densa niebla tóxica el día después de Diwali, cerca de Nueva Delhi, India, el 21 de octubre de 2025. Foto: EFE

"Vemos un mayor impacto en regiones más contaminadas como el norte de India", dijo Manoj K. Srivastava, científico de la Universidad Hindú de Banaras y uno de los autores del estudio.

Srivastava señaló que la reducción de la luz solar puede afectar a la cantidad de que India puede generar, así como a la productividad agrícola del país, además de impactar el medio ambiente local y la salud de las personas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Desfile de Catrinas 2025 Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos. Foto: Canva

Desfile de Catrinas 2025: Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos

Dinero. Foto: iStock/oatawa/Andrzej Rostek

¿Cuál es el límite de dinero que puedo ingresar a México sin declarar en 2025?

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes

Reno/iStock/ Rex_Wholster

¿Qué hacer en Nevada? 10 destinos espectaculares para visitar más allá de Las Vegas