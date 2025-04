Zacatecas.- Cerca de tres horas tardaron diversas corporaciones en sofocar un fuerte incendio que consumió aproximadamente 350 neumáticos de un centro de adiestramiento, aledaño a las instalaciones de la Policía Estatal de Zacatecas, el cual fue provocado por un grupo de menores que se encontraban jugando con fuegos artificiales conocidos como "palomitas".

Este incendio causó alerta en un importante polígono habitacional del municipio de Guadalupe, incluida las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que se desprendieron largas columnas de humo negro.

Ante las fumarolas se alertó a los habitantes de esa zona mantener cerrada sus viviendas y no realizar actividades al aire libre para evitar intoxicaciones.

De acuerdo al último reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Zacatecas, diversos cuerpos de seguridad y emergencia, lograron sofocar dicho incendio que afectó aproximadamente cuatro hectáreas de hierba seca y consumió alrededor de 350 llantas.

Se especificó que desde que se llegó al lugar, se estableció un Centro de Comando de Incidentes en la entrada lateral de la Policía Estatal Preventiva, desde donde se coordinó el ataque directo al incendio mediante una bifurcación y la conformación de diversos frentes de trabajo.

En dichas labores participaron elementos estatales, de la policía municipal, militares. así como brigadas de Protección Civil de Guadalupe y Zacatecas.

Para lograr la extinción del fuego se utilizó agua a presión, contando con el apoyo de diversas pipas de agua con las que finalmente se logró la sofocación total del incendio.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública informó que ante la rápida acción de todas las corporaciones y unidades de auxilio se evitaron daños en las instalaciones de dicha institución.

A la par, se emitió un exhorto a la población a tomar medidas de prevención para evitar incendios y pidieron no arrojar colillas de cigarro, no encender fogatas en zonas de riesgo y no quemar basura, aunado a que se ha pedido tener control y abstenerse del uso de pirotecnia.

