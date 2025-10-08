Más Información

Sheinbaum: Pese a adeudos, farmacéuticas deben de cumplir con la entrega de medicamentos; "no hubieran concursado", dice

Sheinbaum: Pese a adeudos, farmacéuticas deben de cumplir con la entrega de medicamentos; "no hubieran concursado", dice

Comparece canciller De la Fuente en el Senado; destaca retorno de connacionales retenidos en Israel

Comparece canciller De la Fuente en el Senado; destaca retorno de connacionales retenidos en Israel

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Venezuela realiza ejercicios sobre la hipótesis de una "agresión militar" de Estados Unidos

Venezuela realiza ejercicios sobre la hipótesis de una "agresión militar" de Estados Unidos

Ssa anuncia que vacuna BCG estará disponible en 15 días; se encontraba en desabasto

Ssa anuncia que vacuna BCG estará disponible en 15 días; se encontraba en desabasto

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que se incluirá al sector privado para conseguir la meta de reducir en un 35% las emisiones de para 2030, con una aportación del 10% por parte de este sector.

Al encabezar la inauguración de la semana de acción México por el Clima, Brugada Molina destacó que la CDMX “eleva su ambición” por lo que se suma al objetivo de lograr reducir en un 35% estas emisiones contaminantes.

“Nos emociona mucho que la Ciudad de México eleva su ambición y anunciamos frente a ustedes -qué mejor momento que este- del incremento de la meta de reducción de emisiones de gases efecto invernadero a 35% hacia el 2030”, dijo.

Lee también

En el Altar a la Patria, en el , la mandataria reconoció que como gobierno “no podemos solos”, por lo que por primera vez se incluye al sector privado en este objetivo.

“El planeta nos suplica a gritos unirnos por el bien de todos y de todas. Por ello, por primera vez en esta meta, en este compromiso, incluimos al sector privado en estas metas comunes de la ciudad y de esta manera me siento muy feliz de del 10% de la reducción de emisiones de la iniciativa privada”, dijo.

Señaló que en los próximos días se darán a conocer más detalles del programa para lograr este objetivo.

Lee también

Asimismo, dio la bienvenida a los más de 3 mil asistentes y a más de 15 mil invitados internacionales que se sumarán a la distancia a la semana de acción México por el Clima cuya sede será el Bosque de Chapultepec.

En el evento estuvieron presentes Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente (Sedema), así como Erika Valencia Torres, coordinadora ejecutiva de México por el Clima.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses