La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que se incluirá al sector privado para conseguir la meta de reducir en un 35% las emisiones de efecto invernadero para 2030, con una aportación del 10% por parte de este sector.

Al encabezar la inauguración de la semana de acción México por el Clima, Brugada Molina destacó que la CDMX “eleva su ambición” por lo que se suma al objetivo de lograr reducir en un 35% estas emisiones contaminantes.

“Nos emociona mucho que la Ciudad de México eleva su ambición y anunciamos frente a ustedes -qué mejor momento que este- del incremento de la meta de reducción de emisiones de gases efecto invernadero a 35% hacia el 2030”, dijo.

Lee también Capturan a “Kisifur”, presunto líder de banda dedicada al robo de vehículos en la CDMX

En el Altar a la Patria, en el Bosque de Chapultepec, la mandataria reconoció que como gobierno “no podemos solos”, por lo que por primera vez se incluye al sector privado en este objetivo.

“El planeta nos suplica a gritos unirnos por el bien de todos y de todas. Por ello, por primera vez en esta meta, en este compromiso, incluimos al sector privado en estas metas comunes de la ciudad y de esta manera me siento muy feliz de del 10% de la reducción de emisiones de la iniciativa privada”, dijo.

Señaló que en los próximos días se darán a conocer más detalles del programa para lograr este objetivo.

Lee también Aeropuerto capitalino firma convenio con la SSC CDMX para reforzar seguridad en la terminal aérea

Asimismo, dio la bienvenida a los más de 3 mil asistentes y a más de 15 mil invitados internacionales que se sumarán a la distancia a la semana de acción México por el Clima cuya sede será el Bosque de Chapultepec.

En el evento estuvieron presentes Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente (Sedema), así como Erika Valencia Torres, coordinadora ejecutiva de México por el Clima.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL