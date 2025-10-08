El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) firmó un convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) para emprender acciones coordinadas con el fin de incrementar la seguridad en la terminal aérea capitalina.

Como parte del acuerdo se compartirán videos, imágenes, datos e información de personas o vehículos de grupos delictivos, útiles para identificar, seguir, ubicar y detener a personas que aprovechan las áreas de libre tránsito del aeropuerto para ubicar a posibles víctimas.

También se dará seguimiento a hechos constitutivos de delitos al interior o en inmediaciones de las terminales aéreas del aeropuerto, en otros puntos de la Ciudad de México o entidades federativas aledañas, siempre y cuando se encuentren relacionados con hechos o actos constitutivos de delitos vinculados al aeropuerto.

El Convenio de Concertación, fue suscrito por el Comisario General de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez Camacho y el Almirante Juan José Padilla Olmos, director general de AICM. Foto: cortesía

Asimismo, se le dará seguimiento a personas y/o vehículos que realicen posibles conductas delictivas, relacionadas con las actividades operativas y de los servicios que se ofrecen o estén vinculadas con el aeropuerto.

El Convenio de Concertación fue suscrito por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, y el almirante Juan José Padilla Olmos, director general de AICM.

