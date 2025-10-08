Más Información
Sheinbaum: Pese a adeudos, farmacéuticas deben de cumplir con la entrega de medicamentos; "no hubieran concursado", dice
Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) firmó un convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) para emprender acciones coordinadas con el fin de incrementar la seguridad en la terminal aérea capitalina.
Como parte del acuerdo se compartirán videos, imágenes, datos e información de personas o vehículos de grupos delictivos, útiles para identificar, seguir, ubicar y detener a personas que aprovechan las áreas de libre tránsito del aeropuerto para ubicar a posibles víctimas.
También se dará seguimiento a hechos constitutivos de delitos al interior o en inmediaciones de las terminales aéreas del aeropuerto, en otros puntos de la Ciudad de México o entidades federativas aledañas, siempre y cuando se encuentren relacionados con hechos o actos constitutivos de delitos vinculados al aeropuerto.
Lee también Avanza remodelación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Asimismo, se le dará seguimiento a personas y/o vehículos que realicen posibles conductas delictivas, relacionadas con las actividades operativas y de los servicios que se ofrecen o estén vinculadas con el aeropuerto.
El Convenio de Concertación fue suscrito por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, y el almirante Juan José Padilla Olmos, director general de AICM.
sg/mcc