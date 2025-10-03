El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) dio a conocer los avances en la remodelación de la Terminal 2 que incluyen el arranque de trabajos en las salas de última espera de los dedos norte y sur.

De manera específica se cerraron a partir del 1 de octubre, la sala 52 en el dedo norte y la sala 63 en el dedo sur, de la Terminal 2 del aeropuerto.

Estas áreas se intervendrán por etapas para minimizar lo más posible las molestias a los pasajeros.

Las maniobras no afectan las operaciones de aterrizaje ni despegue, y las zonas de trabajo se encuentran debidamente señalizadas y aisladas para no afectar la seguridad de las personas, aseguró el AICM, en un comunicado.

Por otra parte, en la Terminal 2 continúan abiertos frentes de trabajo en el ambulatorio de llegadas y salidas, terminal del aerotrén, pasillo de conexiones entre salas de abordaje, sala de reclamo de equipaje de vuelos procedentes de Centro y Sudamérica, bandas 6 a 8 del área nacional y núcleos sanitarios.

En tanto, en la Terminal 1 están en ejecución las obras en la sala de pre espera B, salas de abordaje 24 a 28, módulo 5, entre las puertas 1 y 3, bandas de reclamo de equipaje nacional 1 a 3, sala de migración, bahía de abordaje internacional F2, puestos de inspección de pasajeros A2 en el área nacional y G del área internacional, terminal del aerotrén, así como en la fachada principal.

Los trabajos incluyen, entre otros aspectos, la sustitución de pisos, limpieza de muros y pintura, plafones y luminaria nuevas, rehabilitación de núcleos sanitarios, impermeabilización de azoteas y sustitución de instalaciones eléctricas.

