Más Información

SRE: mexicanos detenidos por Israel accedieron a su repatriación voluntaria; todos se encuentran bien

SRE: mexicanos detenidos por Israel accedieron a su repatriación voluntaria; todos se encuentran bien

Dan de alta a 78 policías heridos en marcha del 2 de octubre; tres siguen delicados

Dan de alta a 78 policías heridos en marcha del 2 de octubre; tres siguen delicados

Comerciantes del Centro Histórico no recuerdan una marcha tan violenta como la del 2 de octubre

Comerciantes del Centro Histórico no recuerdan una marcha tan violenta como la del 2 de octubre

Por ahora, no hay planes de redadas en el Super Bowl, dice la Casa Blanca

Por ahora, no hay planes de redadas en el Super Bowl, dice la Casa Blanca

Zacatecas amanece con bloqueos carreteros e incendios de camiones en seis municipios

Zacatecas amanece con bloqueos carreteros e incendios de camiones en seis municipios

Trasladarán a César Duarte a Ciudad de México para comparecer ante la FGR

Trasladarán a César Duarte a Ciudad de México para comparecer ante la FGR

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México () dio a conocer los avances en la de la Terminal 2 que incluyen el arranque de trabajos en las salas de última espera de los dedos norte y sur.

De manera específica se cerraron a partir del 1 de octubre, la sala 52 en el dedo norte y la sala 63 en el dedo sur, de la .

Estas áreas se intervendrán por etapas para minimizar lo más posible las molestias a los pasajeros.

Las maniobras no afectan las operaciones de aterrizaje ni despegue, y las zonas de trabajo se encuentran debidamente señalizadas y aisladas para no afectar la seguridad de las personas, aseguró el AICM, en un comunicado.

Remodelación de la Terminal 2 del AICM. Foto: Cortesía del AICM
Remodelación de la Terminal 2 del AICM. Foto: Cortesía del AICM

Lee también

Por otra parte, en la Terminal 2 continúan abiertos frentes de trabajo en el ambulatorio de llegadas y salidas, terminal del aerotrén, pasillo de conexiones entre salas de abordaje, sala de reclamo de equipaje de vuelos procedentes de Centro y Sudamérica, bandas 6 a 8 del área nacional y núcleos sanitarios.

En tanto, en la Terminal 1 están en ejecución las obras en la sala de pre espera B, salas de abordaje 24 a 28, módulo 5, entre las puertas 1 y 3, bandas de reclamo de equipaje nacional 1 a 3, sala de migración, bahía de abordaje internacional F2, puestos de inspección de pasajeros A2 en el área nacional y G del área internacional, terminal del aerotrén, así como en la fachada principal.

Los trabajos incluyen, entre otros aspectos, la sustitución de pisos, limpieza de muros y pintura, plafones y luminaria nuevas, rehabilitación de núcleos sanitarios, impermeabilización de azoteas y sustitución de instalaciones eléctricas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses