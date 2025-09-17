Más Información

En agosto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recibió a 3 millones 936 mil 602 pasajeros, 1.6% menos respecto a agosto del año anterior, pese a que se trata del mes más fuerte de la temporada vacacional de verano.

Los pasajeros nacionales se ubicaron en 2 millones 369 mil 546, 5% menos que en agosto de 2024. En tanto, los pasajeros internacionales sumaron un millón 567 mil 56, que representa un crecimiento de 4% respecto a agosto de 2024.

En el acumulado de enero a agosto, el AICM ha recibido a 29 millones 603 mil 380 pasajeros, un 2.7% menos que en el mismo periodo de 2024.

Los pasajeros nacionales han disminuido 5.2% hasta agosto, mientras que los viajeros internacionales crecieron 1.4% respecto al año anterior. Desde septiembre de 2022, las operaciones del AICM en horarios saturados se han reducido por decisiones de las autoridades; primero, de 61 a 52 operaciones por hora; después, de 52 a 43, y este año se aumentaron a 44 operaciones por hora, lo que ha disminuido el número de vuelos en el aeropuerto casi 30%.

En su punto más alto, en 2019, el AICM llegó a recibir a 50.3 millones de viajeros.

Para 2026, el gobierno federal no le asignó ningún presupuesto al AICM, a pesar de ser el principal aeropuerto del país y a que se encuentra en un proceso de remodelación de cara a la Copa Mundial FIFA 2026.

