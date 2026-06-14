Lima. Aumenta hasta 18 mil 832 la ventaja de votos entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez al 98,59 % del escrutinio de la segunda vuelta presidencial en Perú, solo a la espera de que los jurados electorales resuelvan las observaciones presentadas.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene el 50,052% del sufragio con 9 millones 74 mil 951 votos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú tiene el 49,948% con 9 millones 56 mil 119 votos, de acuerdo al último reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La ONPE finalizó la noche del viernes el conteo de todas las actas pendientes y solo queda que los jurados especiales electorales (JEE) resuelvan las mil 308 actas observadas e impugnadas en las mesas de sufragio, un proceso que aún demorará días e incluso semanas.

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De estas actas, mil 211 fueron observadas en Perú, donde, curiosamente, por el momento gana Sánchez con un 50,16 % de los votos frente al 49,93 % obtenido por Fujimori, que ha sido beneficiada por el voto de peruanos en el extranjero.

Fujimori, que anunció en redes sociales la noche del sábado que ha salido del país durante varios días para acompañar a su hija de 18 años en un viaje familiar, rechazó horas antes la propuesta formulada por Sánchez de pedir de manera conjunta un recuento de votos.

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El izquierdista anunció que han encontrado indicios de presuntas irregularidades en el conteo de votos en algunos locales de votación, donde no ha habido la transparencia correspondiente.

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El izquierdista agregó que "ellos (el partido Fuerza Popular de Fujimori) quieren anular los votos del sur", mientras que su partido señala haber detectado posibles irregularidades en la capital, Lima, y en la votación en el exterior, donde Juntos por el Perú ha pedido anular una serie de mesas.

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Pero Fujimori expresó ante medios locales que, de acuerdo con las normas electorales, únicamente pueden ser sometidas a reconteo las actas observadas por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), a cargo de la ONPE.

"Creo que lo que ha faltado por parte de Juntos por el Perú es leer mejor la ley y el reglamento; está muy claro en el artículo 10 de la Ley Electoral", dijo la derechista.

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