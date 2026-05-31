Lima. La candidata derechista Keiko Fujimori aventaja con estrecho margen al izquierdista Roberto Sánchez a una semana del balotaje presidencial en Perú, un empate técnico que presagia un reñido resultado, según una encuesta publicada el domingo.

La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene un 38% de las preferencias de voto, un punto menos que en el anterior sondeo de hace 10 días, y Sánchez se mantiene con un 35%, señala la encuesta de Ipsos difundida por el diario Perú 21.

"Hay un empate estadístico, la situación no está definida, hay una pequeña diferencia a favor de Keiko de tres puntos en la encuesta. Esto se puede definir en la semana", dijo a la AFP Guillermo Loli, director de estudios de opinión de Ipsos, al referirse al margen de error de 2.8 puntos porcentuales.

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En el balotaje del 7 de junio, un 12% votaría en blanco o nulo y otro 15% aún no definió su opción electoral, según la encuesta. En Perú el voto es obligatorio.

Fujimori, del partido Fuerza Popular, ganó la primera ronda con el 17% de los votos, mientras que Sánchez, de Juntos por el Perú, pasó al balotaje con el 12%, según el Jurado Nacional de Elecciones.

La elección del 11 de abril estuvo marcada por una fuerte fragmentación, con un récord de 35 candidatos presidenciales, fallos logísticos y denuncias de fraude.

La campaña para el balotaje se prevé tan polarizada como la de 2021, cuando Fujimori perdió ante el izquierdista Pedro Castillo, quien año y medio después de asumir la presidencia intentó disolver el Congreso, fue destituido y encarcelado.

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Es la cuarta vez que Fujimori, una administradora de empresas de 51 años, compite por la presidencia; en tanto que para Sánchez, congresista y exministro de 57 años, es su primera postulación.

Fujimori y Sánchez se disputan el poder en medio de una severa inestabilidad política, con ocho presidentes en Perú desde 2016.

La mayoría fueron destituidos por el Congreso o renunciaron para evitar una suerte similar ante acusaciones de rebelión o corrupción.

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Perú está además azotado por una severa crisis de seguridad por el auge del crimen organizado.

La encuesta fue realizada en varias ciudades del país el 29 y 30 de mayo entre mil 204 personas seleccionadas aleatoriamente a quienes se les preguntó por su voto en la segunda ronda.