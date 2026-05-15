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El escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú concluyó este viernes, 33 días después de la votación, al alcanzar el 100% en votos contabilizados, que confirman una segunda vuelta.
El balotaje será para el 7 de junio próximo, entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.
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mcc
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