El escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú concluyó este viernes, 33 días después de la votación, al alcanzar el 100% en votos contabilizados, que confirman una segunda vuelta.

El balotaje será para el 7 de junio próximo, entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

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