La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, rechazaron que haya contradicciones por el operativo de rescate donde murió el tigre de bengala "Kenzo" luego de que le dispararon para "contener la agresión" del felino contra el equipo veterinario que buscaba sedarlo.

A través de un comunicado, el organismo a cargo de Mariana Boy Tamborrell, expresó su respaldo a las autoridades federales y locales que participaron en la búsqueda y localización del animal que huyó el 27 de junio del Animal Experience México, un centro de conservación y protección de vida silvestre que ahora permanece en clausura total temporal.

"Ambas instituciones refrendan la versión difundida ayer, y resaltan el trabajo de las autoridades federales y locales, así como del resto de instancias participantes. Reconocen el profesionalismo y el compromiso con que se desempeñaron las brigadas de búsqueda, y establecen que no hubo contradicción ni versiones encontradas en torno a los hechos", escribieron.

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Clausura del Animal Experience México, un centro de conservación y protección de vida silvestre. Foto: Especial

El escape del tigre de bengala fue reportado el pasado sábado 27 de junio por la alcaldesa de Tepetlaoxtoc, Diana Lizbeth Morales Méndez, quien difundió un video en sus redes sociales alertando a la población. En su reciente comunicado, la Profepa y el propio municipio aseguran que el ejemplar se escapó el "sábado 28 de junio por la tarde-noche".

Agente que disparó le salvó la vida al veterinario atacado: Profepa

Las dos instituciones recordaron que "Kenzo" fue localizado en una barranca el 2 de julio, tras la búsqueda en la zona con ayuda de brigadas y médicos veterinarios con "amplia experiencia en contención de mamíferos" que intentaron sedarlo de inmediato.

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Sin embargo, detallaron que el tigre intentó "atacar al médico" que le disparó el dardo sedante, y en respuesta ante la reacción del felino, las autoridades de seguridad "contuvieron la agresión con un arma de fuego".

En su escrito, la autoridad ambiental sostiene que "el agente que acompañó al equipo de contención salvó la vida del veterinario".

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Kenzo, tigre de bengala que escapó que Animal Experience México. Foto: Facebook Animal Experience México

La Profepa reportó que el felino fue retirado de la barranca con vida y de inmediato recibió atención médica, sin embargo, murió durante su traslado a seguir con este proceso. Ahora, las autoridades están a la espera de los resultados de la necropsia.

Cuidado de "Kenzo" es responsabilidad de Animal Experience México: Semarnat y Profepa

Al igual que la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Profepa se deslindó del compromiso del cuidado del felino, ya que, enfatizó, "la responsabilidad del cuidado del ejemplar corresponde al predio que lo tenía albergado".

El 29 de junio, la Semarnat sostuvo que el Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su hábitat natural (PIMVS) de nombre Animal Experience México, se trataba de "instalaciones registradas por personas físicas o morales, públicas o privadas, para la reproducción controlada de vida silvestre y su aprovechamiento, cuyo funcionamiento es responsabilidad del titular del registro".

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente confirmó que, en el operativo de rescate del Tigre de Bengala, Kenzo murió. Foto: Especial

"El animal era un ejemplar juvenil que cuenta con sistema de marcaje. Su origen legal fue debidamente acreditado por el PIMVS, Animal Experience Mexico", explicó la Profepa en su reciente comunicado.

Cabe destacar que el tigre de bengala forma parte de las 6 subespecies que existen en el mundo: el tigre Sumatra, Amur, tigre de Indochina, tigre del sur de China, tigre malayo y tigre de bengala. Este animal es uno de los felinos más grandes del planeta y su principal amenaza es la caza ilegal para la obtención de su piel, cabeza, colmillos, patas y garras, así como el deterioro de su hábitat causado por la actividad humana.

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