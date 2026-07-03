Tendencias | 02-07-26 | 17:08 | Actualizada | 03-07-26 | 14:15 |

El lugar del cual un de nombre "Kenzo" escapó el pasado 27 de junio es , centro de conservación y protección de vida silvestre, localizado en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

De acuerdo con fotos y videos compartidos en su página de Facebook, Animal Experience México, el cual, al menos, operaba desde septiembre de 2017, contaba con un terreno con pasto, pequeñas palmeras y muros de ladrillo.

¿Qué otras especies albergaba Animal Experience México?

Además de Kenzo, Animal Experience México contaba con otros animales, como:

  • Águila de Harris ("Harry")
  • Búho virginiano ("Furby")
  • Cernícalo americano
  • Cocodrilo
  • Jaguar ("Jade", "Maya" y "Ónix")
  • Mapache ("Rocket")
  • Oso negro americano ("Kenai")
  • Serpiente
  • Zopilote ("Franki")
Foto: Facebook Animal Experience México
Foto: Facebook Animal Experience México

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Las aves contaban con aviario. Los ejemplares como el cocodrilo, los jaguares, el oso y el tigre de bengala tenían espacios acondicionados con área verde, árboles, bancas de piedra y estanques con muro de un lado y malla ciclónica del otro. Y las víboras estaban dentro de peceras.

¿Qué servicios ofrecía Animal Experience México?

Dicho centro ofrecía visitas con reservación a través de mensaje directo, talleres de educación ambiental y tienda en línea de muñecos de felpa con el fin de recaudar fondos, debido a que "nuestro refugio no recibe ningún tipo de donación, subsidio o apoyo económico".

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Cabe decir que su cuenta de TikTok, la cual contaba con 50.6 mil seguidores, fue desactivada, la de Instagram pasó a ser privada y la única página disponible es la de Facebook.

Foto: Facebook Animal Experience México
Foto: Facebook Animal Experience México
Foto: Facebook Animal Experience México
Foto: Facebook Animal Experience México

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Matan a tigre de bengala "Kenzo"

El pasado 27 de junio, el tigre de bengala llamado Kenzo escapó de Animal Experience México. A partir de entonces, autoridades locales, tales como del ayuntamiento de este municipio mexiquense, y federales, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), comenzaron su búsqueda.

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A la par, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aclaró que el centro de conservación no era administrado por ella, más bien era un particular, y estaba catalogado como "Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural" (PIMVS).

Foto: Facebook Animal Experience México
Foto: Facebook Animal Experience México
Foto: Facebook Animal Experience México
Foto: Facebook Animal Experience México

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En un comunicado, citó el artículo 27 de la Ley de Vida Silvestre, el cual dice que dicha clase de lugares está obligado a manejar vida silvestre sólo en condiciones de confinamiento, "garantizando el trato digno y la seguridad de la sociedad".

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Clausuran de Animal Experience México

Este 2 de julio, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente anunció que Kenzo había sido localizado y médicos veterinarios intentaron sedarlo con dardos tranquilizantes, pero fueron atacados por él y elementos de seguridad accionaron sus armas de fuego.

"El ejemplar recibió atención médica inmediata por parte de veterinarios (...). Kenzo fue trasladado a las instalaciones de Reino Animal para recibir atención médica especializada. Pese a los esfuerzos realizados el ejemplar murió", dijo mediante un desplegado.

Con referencia a Animal Experience México, el lugar fue clausurado temporalmente tras una visita de inspección en la que se detectaron irregularidades. Además, se resguardaron nueve ejemplares de vida silvestre.

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Foto: Facebook Animal Experience México
Foto: Facebook Animal Experience México

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dft/bmc

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