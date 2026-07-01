Metrópoli | 01-07-26 | 14:03 | Actualizada | 01-07-26 | 14:22 |

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Luisa Ledesma, presentó la llamada ‘Ley Merlín’, para asegurar que gran parte de los recursos obtenidos por la imagen, presencia o comportamiento de un ser sintiente, sean destinados para su beneficio y bienestar.

Durante la Diputación permanente de este miércoles, la legisladora propuso reformar la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México para especificar que cuando un ser sintiente participe lícitamente en actividades capaces de generar valor económico derivado de su imagen, presencia, comportamiento, habilidades o cualquier otra forma de interacción, deberá privilegiarse, conforme al principio del interés superior de los seres sintientes, que una parte razonable de los beneficios obtenidos contribuya preferentemente a garantizar su bienestar integral presente y futuro.

“Para tal efecto, dichos beneficios podrán destinarse, entre otros fines, a su alimentación, atención médico veterinaria preventiva y correctiva, medicamentos, cirugías, rehabilitación, enriquecimiento ambiental, vivienda adecuada, cuidados especializados, recreación compatible con sus necesidades etológicas, atención durante la vejez, emergencias médicoveterinarias y cualquier otra condición necesaria para asegurar una vida digna y acorde con su bienestar integral”, precisa la iniciativa turnada a comisiones para su análisis.

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Al fundamentar esta propuesta, la legisladora recordó que durante las últimas semanas, millones de mexicanas y mexicanos conocimos la historia de ‘Merlín’, un pato que, acompañado de una familia trabajadora, conquistó las redes sociales con su carisma, su cercanía con las personas y su presencia cotidiana en espacios públicos.

Tras su aparición, dijo, los medios de comunicación comenzaron a entrevistarlo; empresas manifestaron públicamente su interés en trabajar con él; programas de televisión, campañas publicitarias y marcas buscaron acercarse a su familia, lo que dejó al descubierto vacíos en la ley.

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“Hasta hoy las leyes en nuestra Ciudad de México hablan de proteger a los animales frente al maltrato, frente a la crueldad y frente al abandono, pero ninguna responde una pregunta fundamental: ¿Qué pasa cuando un ser sintiente ayuda a generar valor económico? ¿Debe ese valor traducirse también en mejores condiciones para su propia vida? La respuesta es sí”, fundamentó.

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Detalló que la ‘Ley Merlín’ no pretende convertir a los animales en sujetos patrimoniales, ni crear cuentas bancarias, y tampoco pretende limitar la actividad económica.

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“Lo que propone es algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, profundamente responsable y justo: que cuando un ser sintiente participe lícitamente en actividades capaces de generar valor económico, su bienestar sea siempre la prioridad. Que una parte de los beneficios que ayuda a generar pueda traducirse en mejores condiciones de alimentación, de atención médico-veterinaria, en medicamentos, en rehabilitación, en cuidados especializados, enriquecimiento ambiental, en una vejez digna y, en general, en una mejor calidad de vida”, sostuvo Luisa Ledesma.

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