La jamaica, al tratarse de una flor seca que está en contacto con la tierra, es común que tenga pequeñas partículas de polvo o residuos entre sus pétalos. Por eso, como cualquier otra fruta o verdura, debe lavarse bien antes de usarse.

Cuando este proceso se hace de manera correcta, no altera su sabor ni color. Hoy te lo explicamos para que lo hagas en sencillos pasos.

Lavar la flor de jamaica te toma menos de 5 minutos. Foto: Unsplash

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¿Cómo lavar la flor de jamaica para que no pierda su color ni sabor?

Algunas personas creen que hervir la flor de jamaica elimina automáticamente la tierra y los patógenos que se esconden en sus pétalos, pero la realidad es otra.

Incluso, las marcas que venden este alimento empaquetado señalan que debe lavarse antes de su preparación.

Se trata de un procedimiento sencillo, pues solo necesitas dos ingredientes: agua y la cantidad de flores que vayas a usar. Después, realiza lo siguiente:

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En un recipiente amplio y hondo, pon las flores de jamaica para tu receta.

El siguiente paso es llenarlo con agua a temperatura ambiente.

Deja remojar las flores por 3 minutos.

Pasado ese tiempo, mueve con tu mano las flores y muévelas a un colador para eliminar el exceso de agua.

¡Listo! Una vez limpias puedes utilizarlas conforme tu receta.

Los pétalos de jamaica también son comestibles. Foto: Pixabay

¿Cómo aprovechar la flor de jamaica?

Si bien la flor de jamaica suele comprarse para preparar agua y después se desecha, sus pétalos también pueden aprovecharse para preparar unos tacos.

Este platillo es para quienes desean variar su comida o llevan una alimentación vegetariana o vegana.

Ingredientes:

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4.5 litros de agua

500 g de flor de jamaica

240 g de jitomate

80 g de cebolla

18 g de sal

16 g de cilantro

15 ml de aceite

3 dientes de ajo fresco

2 g de pimienta negra molida

2 g de paprika

1 g de clavo en polvo

1 cucharadita de ajo en polvo

Tortillas

Limones

Cilantro y cebolla

Procedimientos:

Hierve 2 litros de agua y, cuando alcance el punto de ebullición, agrega la flor de jamaica.

Cocina durante 20 minutos, escurre en un colador y enjuaga con agua potable.

Calienta 500 ml de agua y agrega el clavo, la pimienta, el ajo en polvo, la paprika y la sal, y deja al fuego durante 5 minutos.

Después añade la jamaica y espera 10 minutos más para que absorba los condimentos.

Escurre la jamaica y reserva.

Calienta el aceite en una cacerola o sartén amplio; en seguida, fríe el ajo y la cebolla. Cuando cambien de color, agrega el jitomate y el cilantro, y cocina durante 3 minutos.

Incorpora la jamaica en la cacerola, revuelve bien y sazona con sal durante 5 minutos, revolviendo constantemente.

Prueba, rectifica el sabor y apaga el fuego.

Arma tus tacos y acompaña con cebolla, cilantro, salsa y limón al gusto.

Los tacos de flor de jamaica se distinguen por su textura suave y ligeramente crujiente, mientras que su sabor es especiado. ¿Te animas a probarlos?

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