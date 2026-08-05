Si sientes que la comida no te hizo digestión y buscas una bebida que te quite el malestar, la infusión de laurel con jugo de limón y azúcar puede ser tu mejor aliado. Pero eso no es todo, pues hay otros beneficios que puedes obtener mediante su ingesta.

¿Te gustaría conocerlos? Aquí te explicamos cuáles son las ventajas de consumirla y cómo hacerla en casa, puesto que sus ingredientes se consiguen fácilmente en el mercado.

¿Cuáles son los beneficios de la infusión de laurel con jugo de limón y azúcar?

De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, al hervir las hojas de laurel es posible aprovechar gran parte de sus nutrientes y obtener beneficios como:

Favorecer la salud digestiva

Esta planta puede estimular el apetito, favorecer la producción de jugos gástricos y propiciar el movimiento del intestino, lo que mejora la digestión.

Asimismo, puede aliviar la acidez estomacal, reducir los espasmos intestinales y disminuir la formación de gases gracias a sus extractos naturales.

Combatir molestias en las vías respiratorias

En la medicina tradicional, el consumo de laurel se recomienda para la expulsión de mucosidad en las vías respiratorias.

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Y debido a que cuenta con propiedades antibacterianas, puede prevenir enfermedades como infecciones.

Proteger las células del daño oxidativo

Los expertos de los Institutos Nacionales de Salud señalan que la planta contiene vitamina A y otros compuestos con propiedades antioxidantes, mismos que protegen a las células del daño causado por los radicales libres.

También aporta minerales como hierro y calcio, importantes para el buen funcionamiento del organismo.

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Disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular

Sus hojas tienen ácidos grasos insaturados, que sirven para preservar la salud del corazón y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Las hojas del laurel concentran compuestos con propiedades antioxidantes. Foto: Freepik

Si a la infusión de laurel se le añade jugo de limón, un artículo del Meicover Hospitals puntualiza que puede ofrecer beneficios adicionales como:

Fortalecer el sistema inmunológico

Al tener un contenido elevado de vitamina C, el limón ayuda a la producción de glóbulos blancos, esenciales para combatir infecciones; mientras que sus antioxidantes protegen al cuerpo de los radicales libres.

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Fomenta el bienestar emocional

Una sola taza puede relajar el cuerpo, disminuyendo los niveles de estrés y ansiedad, así como mejorar el ánimo.

Cuidar la salud cerebral

Los antioxidantes de ambos ingredientes benefician la función cognitiva porque combaten el estrés oxidativo y la inflamación, y éstos son factores que afectan el rendimiento y la salud del cerebro a largo plazo.

El laurel y el jugo de limón son fuentes de antioxidantes. Foto: Freepik

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¿Cómo hacer infusión de laurel con jugo de limón y azúcar?

Si buscas una alternativa al café o los tés tradicionales, entonces preparar la infusión de laurel con jugo de limón y un toque de azúcar mediante la siguiente receta:

Ingredientes

16 hojas de laurel lavadas

4 limones con cáscara y cortados en rodajas

2 cucharada de azúcar

2.5 litros de agua

Procedimientos:

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Vierte el agua en una olla y caliéntala a fuego medio.

Agrega las rodajas de limón y deja al fuego durante 5 minutos.

Incorpora las hojas de laurel y un poco de azúcar.

Cuando la infusión comience a hervir, mantenla en el fuego y permite que hierva por 10 minutos.

Retira la infusión del fuego, cuela y sirve caliente.

En definitiva, combinar laurel con jugo de limón puede ayudarte a conservar tu salud y hasta darle variedad a tus desayunos o cenas.

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