La gastronomía mexicana vuelve a hacer historia en los escenarios internacionales más exigentes. México aseguró su lugar entre las grandes potencias culinarias al obtener uno de los cinco pases continentales para la gran final mundial del Bocuse d’Or 2027, certamen considerado como la “Olimpiada de la alta cocina”.

Durante la eliminatoria Bocuse d’Or Americas, celebrada en Nueva Orleans, el equipo mexicano compitió con representantes de ocho países del continente, logrando posicionarse junto a Estados Unidos, Canadá, Colombia y Argentina como los clasificados que representarán a América en Lyon, Francia.

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Arriba: participantes y jueces internacionales del certamen continental. Abajo: detalle del trabajo técnico y evaluación durante la competencia en Nueva Orleans. / Foto: Cortesía de Posadas.

Premio especial al talento y la identidad mexicana

Además de asegurar su boleto a la competencia mundial, la selección nacional —integrada por el chef candidato Raúl Soto, el commis Jorge Alejandro Salas Pereyra y el coach Édgar Román— fue distinguida con el premio especial por el tema en plato.

Este galardón reconoció el dominio técnico, la creatividad, identidad gastronómica y calidad de la presentación de la propuesta mexicana, ya que el equipo demostró cómo los ingredientes de nuestro país pueden dialogar con los más altos estándares de la gastronomía global.

El encuentro contó además con la presencia del chef corporativo de Grupo Posadas, Gerardo Rivera, quien cuenta con más de 38 años de trayectoria y fue invitado como jurado en la evaluación continental.

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“Que México haya asegurado nuevamente su lugar en la final mundial es motivo de enorme orgullo. Este resultado es reflejo de la disciplina, el talento y la preparación de una nueva generación de cocineros que está llevando nuestra gastronomía a los escenarios más importantes del mundo”, destacó Rivera.

La gran final del Bocuse d’Or se llevara a cabo los días 24 y 25 de enero de 2027 en Lyon, Francia, en el marco de la prestigiosa feria Sirha Lyon. En dicho escenario, el equipo mexicano buscará poner en alto el nombre del país frente a los mejores exponentes de la cocina mundial.

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