Se sabe que en México Guillermo Ochoa ya es una leyenda y uno de los consentidos por gran parte de la afición tricolor, pero el ex portero mexicano se llevó una gran sorpresa durante sus vacaciones en Colombia.

Por medio de sus redes sociales, el seis veces mundialista con la Selección Mexicana, ha compartido sus vacaciones después de haber anunciado su retiro del futbol profesional.

Hace unos días, Memo Ochoa presumió sus días en Xcaret, donde jugó el famoso juego de pelota y vivió una gran experiencia junto a su familia. Ahora, el mexicano se encuentra en Cartagena y ahí fue reconocido por algunos aficionados que hasta le compusieron un rap.

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Ochoa colocó en redes una publicación que dice "Cartagena. Disfrutando sus calles, sus colores y la buena vibra del lugar".

"No hay arquero como él representando a la selección… que viva Colombia y México cabrón. El mejor arquero de México y de toda la selección… viva Memo Ochoa, viva Memo Ochoa, viva Memo Ochoa", era parte de las rimas que entonaban dos sujetos que caminaban junto a él.

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En lo que el popular portero tricolor recorría la calle, un gran número de personas se acercaban a él para pedirle fotos y así inmortalizar un gran momento junto al canterano del América.