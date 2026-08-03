A dos semanas de que terminó la Copa del Mundo, en el Centro Histórico se mantienen las figuras de ajolotes y Quetzalcóatl, así como otras decoraciones que instaló el Gobierno capitalino durante el desarrollo de la justa deportiva.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL Sobre avenida 20 de noviembre, la mañana de este lunes, se vio una grúa que retiraba una de las figuras que se instalaron en este punto como parte del atractivo que daba la bienvenida a quienes asistieron al Fan Fest del Zócalo.

Ajolotes y Quetzalcóatl resisten en el Centro Histórico; retiro de adornos del Mundial va a cuentagotas. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Además, a lo largo de toda la vialidad, aún siguen las bancas con motivos del Mundial que se colocaron en distintos puntos, algunas que todavía son utilizadas por transeúntes que pasan por la zona. Por la mañana se vio una figura de un Quetzalcóatl que estaba siendo desmontado en este punto del Centro Histórico.

Asimismo, en los postes de luz de avenida 20 de noviembre aún se aprecian las figuras de ajolotes rosas y Quetzalcóatl en color verde que se colocaron a mitad del evento deportivo.

Ajolotes y Quetzalcóatl resisten en el Centro Histórico; retiro de adornos del Mundial va a cuentagotas. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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También en los postes de luz del corredor peatonal de Madero, continúan estas figuras, aunque algunas ya presentan daños, por ejemplo, la cabeza está desprendida del dorso.

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A su vez, en la calle 16 de septiembre, aún hay algunas decoraciones relacionadas al Mundial, por ejemplo, una columna de color verde en la que se aprecia la frase “La pelota vuelve a casa” y otras alusivas a la justa deportiva.

Ajolotes y Quetzalcóatl resisten en el Centro Histórico; retiro de adornos del Mundial va a cuentagotas. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

A principios de junio pasado, las autoridades capitalinas comenzaron la instalación de un mosaico luminoso y otros adornos decorativos relacionados con el Mundial en el primer cuadro de la ciudad, a la par que se instalaba el Fan Fest del Zócalo.

Apenas un día después del partido final de la Copa del Mundo, el 20 de julio, comenzó la desinstalación tanto del Fan Fest como de otras decoraciones que se colocaron en este punto.

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Ajolotes y Quetzalcóatl resisten en el Centro Histórico; retiro de adornos del Mundial va a cuentagotas. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

dmrr