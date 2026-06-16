El kéfir ha pasado de ser un secreto de longevidad en las montañas del Cáucaso a invadir los estantes de los supermercados. Pero, ¿qué dice la ciencia realmente?

A diferencia de otros lácteos fermentados, el kéfir es una simbiosis compleja de bacterias y levaduras que lo convierten en un alimento funcional con una amplia versatilidad gastronómica.

Sabías que… los búlgaros de kéfir son comunidades de microorganismos que, si se cuidan correctamente, pueden durar toda la vida y crecer indefinidamente.

El kéfir es una simbiosis compleja de bacterias y levaduras que lo convierten en un alimento funcional con una amplia versatilidad gastronómica. Foto: Unsplash

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¿Qué es el kéfir y para qué sirve?

El kéfir o leche de búlgaros es un ecosistema vivo con efectos multisistémicos. Las investigaciones demuestran que su consumo regular ofrece beneficios preventivos y terapéuticos.

Salud ósea: además de calcio, también es rico en otros nutrientes que cuidan y fortalecen los huesos, como la vitamina D, el fósforo, el magnesio y la vitamina K2.

Salud digestiva: mejora la digestión de la lactosa al descomponerla durante la fermentación, siendo tolerado por la mayoría de los maldigestores de este disacárido.

Efecto antimicrobiano: contiene microorganismos que combaten bacterias peligrosas (como E. coli, Salmonella y H. pylori) y protegen contra diversas infecciones.

Poder antioxidante: sus compuestos neutralizan los radicales libres, protegiendo a las células del daño y el estrés oxidativo.

Eje intestino-cerebro: algunas investigaciones sugieren que el consumo regular de fermentados apoya la diversidad de la microbiota, impactando positivamente en la reducción del estrés.

Diversidad microbiana: ayuda a modular la microbiota intestinal al introducir una vasta comunidad de cepas que compiten con patógenos y restauran el equilibrio perdido por el uso de antibióticos o dietas inflamatorias.

Considera que… Aunque la evidencia actual coloca al kéfir como un alimento funcional muy prometedor, hacen falta más ensayos clínicos en humanos a gran escala, de mayor duración y debidamente controlados para estandarizar recomendaciones, confirmar sus beneficios y entender plenamente sus mecanismos de acción.

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Los búlgaros de leche permiten elaborar kéfir casero lleno de probióticos que benefician la digestión y la salud general. Foto: Freepik

Kéfir, una opción para los maldigestores de la lactosa

Durante el proceso de fermentación, sus enzimas realizan una predigestión de la lactosa, así como de las proteínas y grasas, transformándolas en sustancias mucho más fáciles de asimilar para el cuerpo. Esto ayuda a reducir significativamente los síntomas asociados a la intolerancia, como los gases y la hinchazón.

Lo no tan bueno del kéfir…

Comenzar a beberlo en grandes cantidades puede causar distensión abdominal. Se recomienda empezar con 100 ml al día e incrementar gradualmente.

Si no se tiene una buena higiene, se corre el riesgo de contaminar fácilmente nuestro cultivo.

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Debido a la fermentación natural de las levaduras, el kéfir (especialmente el casero) puede contener trazas mínimas de alcohol (0.5% a 2%). Es un dato a considerar en niños pequeños o personas con restricciones totales de alcohol.

Las personas con sistemas inmunes severamente debilitados deben consultar a su médico antes de consumir cultivos vivos masivos.

¿Cómo utilizar el kéfir en la cocina?

El kéfir no solo se bebe; es un ingrediente técnico excepcional gracias a su acidez y componentes bioactivos:

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Secreto de esponjosidad: utilízalo en lugar de leche en panqués o hot cakes. Su acidez reacciona con el bicarbonato de sodio, creando burbujas de aire que hacen que la masa suba más y quede con una textura mucho más suave y ligera.

Marinado de carnes: las enzimas y el ácido láctico ayudan a ablandar las fibras de la carne (pollo o cerdo) de forma mucho más eficaz que el limón o el vinagre.

Queso untable: si lo filtras con una manta de cielo durante 24 horas, obtendrás un queso untable probiótico delicioso para acompañar con aceite de oliva y especias.

Aderezos saludables: mezcla kéfir con ajo, eneldo y pepino para un tzatziki instantáneo mucho más ligero que el tradicional.

Postres fríos: úsalo en lugar de leche en tu avena remojada (overnight oats), en gelatinas o mezcla con fruta de temporada para hacer paletas heladas nutritivas.

Foto: Pexels.

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