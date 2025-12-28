Los búlgaros de leche se han popularizado gracias a los múltiples beneficios y nutrientes que poseen, convirtiéndose en un elemento clave dentro de diversos planes alimenticios.

Pero hay personas que pueden beneficiarse más que otras al consumirlos. ¿Quiénes son? Hoy en Menú te decimos todo lo que debes saber sobre el tema.

Cada vez más personas incorporan los búlgaros de leche a su dieta por su sabor neutro y accesibilidad. Foto: Freepik

Leer también Dónde comprar cenas navideñas para llevar

¿Las personas con intolerancia a la lactosa pueden tomar búlgaros de leche?

Con un origen antiguo en las montañas del Cáucaso, tal como lo indica un artículo del sitio especializado WebMD, los búlgaros de leche -cuyo nombre se traduce como “sensación agradable”- se elaboran mediante cultivos de bacterias y levaduras.

Dichos microorganismos se alimentan de los azúcares naturales de la leche, lo que permite su multiplicación y da como resultado un líquido fermentado al que se le denomina "kéfir".

Debido a que la leche es el ingrediente principal, es común tener la duda sobre si las personas intolerantes a la lactosa pueden consumirlos.

Al respecto, el portal especializado en nutrición Nourish explica que el kéfir es bajo en lactosa, ya que esta azúcar se va degradando durante el proceso de fermentación gracias a la acción de las bacterias.

Por lo general, las personas con intolerancia a la lactosa pueden consumir búlgaros de leche de manera segura, pues incluso su ingesta ayuda a mejorar la digestión y no incrementa los síntomas de la intolerancia.

Sin embargo, el sitio de salud Medical News Today advierte que los búlgaros de leche pueden contener pequeñas trazas de lactosa, mismas que podrían resultar perjudiciales para quienes padecen sensibilidad grave.

Si se desea incorporar el kéfir o búlgaros de leche a la dieta, lo recomendable es consultar a un médico u optar por versiones de esta bebida fermentada elaboradas sin leche.

En caso de intolerancia a la lactosa, se recomienda consultar a un especialista para tomar búlgaros de leche. Foto: Freepik

¿Qué beneficios tienen los búlgaros de leche?

En la mayoría de personas, consumir búlgaros de leche puede traer diversos beneficios para el organismo.

Por ejemplo, un artículo de la Cleveland Clinic explica que este alimento contiene aproximadamente 12 cepas probióticas activas. Y debido a que es rico en probióticos y posbióticos, incrementa la presencia de bacterias benéficas en el intestino.

Por el contrario, cuando las bacterias dañinas comienzan a multiplicarse y propagarse, la microbioma intestinal se desequilibra y ocasiona síntomas como:

Dolor abdominal

Hinchazón

Gases

Estreñimiento

Diarrea

Así que tomar búlgaros de leche no sólo sirve para darle un toque diferente a las comidas, sino para mantener la microbiota intestinal saludable. Ello podría ser especialmente favorecedor para quienes padecen trastornos digestivos (como el Síndrome de Intestino Irritable), quienes han tomado antibióticos recientemente, aquellos con digestión lenta o con problemas de tránsito intestinal

Otro beneficio es que pueden apoyar al control del azúcar en sangre, según explica Medical News Today. ¿La razón? Su consumo se asocia con la reducción de los niveles de insulina en ayunas, lo que también podría contribuir al mejor control de enfermedades como la diabetes.

Además, los búlgaros de leche podrían controlar el colesterol LDL (conocido como "malo"), gracias a que sus probióticos influyen en la cantidad de grasas que el cuerpo absorbe, esto de acuerdo con la Cleveland Clinic.

Y debido a que son fuente de vitamina B, D y K, así calcio, fósforo y magnesio, puede favorecer a la salud ósea, combatir la inflamación, regular la presión arterial, aumentar la saciedad, combatir los gases, etcétera.

Los búlgaros de leche no tienen tantas proteínas como la carne, pero sí el equivalente que un huevo. Foto: Freepik

Aunque los búlgaros de leche pueden aportar múltiples beneficios a la salud, es importante recordar que no todas las personas reaccionan de la misma manera a los alimentos fermentados. Antes de incorporarlos de forma regular a la dieta, es preferible acercarse a un experto.

Leer también Cuál es la mejor manera de cortar un aguacate

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters