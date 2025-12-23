Navidad no es sinónimo de pavo, y menos en México. Tradicionalmente, las navidades mexicanas saben a romeritos, a bacalao, y hasta a pozole, según la región. Así que no te preocupes si no compraste a tiempo el pavo o ya no había.

Hoy en Menú, te compartimos el paso a paso para que hagas un pollo relleno para la cena de Navidad que todos tus invitados van a disfrutar. Además, es muy fácil de hacer.

¿Cómo hacer pollo relleno para Navidad?

Para que ya no sufras con el pavo, aquí te dejamos la receta de Katerina Sakelliou, creadora del blog de recetas Katerina’s Kouzina, de “Pollo Relleno para Navidad”. La autora menciona que se trata de un platillo que forma parte de su tradición familiar, “una parte de muy importante de nuestra Navidad”, por lo que seguro que le da un toque especial a tu Navidad.

Leer también: Dónde comprar cenas navideñas para llevar

Pollo Relleno para Navidad – 3 horas (8 porciones)

Ingredientes

1 pollo entero orgánico

Sal al gusto

Aceite de oliva

Para el relleno

2 cebollas, picadas

2 dientes de ajo

1 cucharada de aceite de oliva

1 naranja

5 castañas; hervidas, sin piel, y picadas

2 cucharadas de piñón tostado

2 tazas de arroz redondo

6 chabacanos deshidratados, picados

6 dátiles picados

½ granada

3 cucharadas de arándanos rojos deshidratados

1 manojo de perejil fresco, picado

1 taza de vino blanco seco

1 taza de agua

Sal y pimienta, al gusto

Leer también: Para qué sirve remojar el bacalao en leche

Preparación

En una sartén grande a fuego medio, vierte el aceite de oliva. Una vez caliente, agrega la cebolla; espera a que esta se ablande antes de añadir el ajo. Sofríe durante 5 minutos.

Agrega el arroz y sofríe durante 5 minutos.

Añade el resto de los ingredientes secos y revuelve hasta que se mezclen bien.

Vierte el vino blanco.

Sazona con sal y pimienta al gusto.

Revuleve hasta que el arroz absorba el vino.

Vierte el agua, mezcla bien, y retira del fuego. Reserva a un lado hasta que sea momento de utilizarlo.

Coloca el pollo en una charola para hornear y rellena con la preparación anterior.

Barniza el pollo con aceite de oliva, sal, y pimienta. Si te sobró algo del

Usa un pedazo de naranja para “sellar” el pollo.

Cubre la charolla con papel de aluminio.

Precalienta el horno a 175 C°.

Rostiza el pollo durante 90 minutos.

Retira el papel aluminio y cubre el pollo con rodajas de naranja delgadas.

Cocina durante 50 minutos extra, o hasta que la piel se dore.

¡Disfruta!

Foto: Unsplash.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters