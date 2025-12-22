El trabajo, la familia, las tareas en casa, entre otras razones, impiden muchas veces meterse a la cocina a preparar la cena navideña. Eso no significa que no se puedan disfrutar platillos de la temporada con sabor a hogar.

Afortunadamente, hay una gran variedad de restaurantes que ofrecen menús completos (desde la ensalada hasta el postre) para agasajar a la familia e invitados. Sorprende a todos con estas deliciosas opciones listas para llevar a la mesa.

Es importante que consultes disponibilidad pues, las reservaciones puedes estar limitadas cercana la fecha.

Ehden

Fundado en 1930, este restaurante se distingue por ofrecer cocina típicamente casera, con recetas tradicionales que recuerdan el sabor y calidez de los hogares libaneses. Su propuesta para celebrar las fiestas se compone de tres menús especiales, los cuales estarán disponibles para llevar durante todo este mes.

El menú libanés, pensado para botanear, se compone de lentejas con arroz, tacos de col, berenjenas molidas, kepe crudo (carne de cordero), jocoque seco, empanadas surtidas (queso, carne y espinacas), entre otros platillos. Su propuesta internacional ofrece betabeles rostizados con vinagreta de balsámico y queso de cabra, pasta Alfredo con trufa y filete al cognac con puré de papa.

También disponen de un menú navideño tradicional, que incluye pavo relleno, bacalao, romeritos, ensalada burrata y espagueti con camarones. "El fin es consentir a la clientela en estas fechas, que no trabajen tanto pero que disfruten un buen sazón en casa. La cocina libanesa es nutritiva, muy cálida y tiene muchos platillos de temporada", apunta Luis Ruiz Harfuch, propietario de Ehden.

Pedidos: Con cinco días de anticipación y un mínimo de 10 personas por menú.

¿Dónde ordenar? En sus sucursales Centro Histórico (55-5542-2320) y Roma (55-2711-1731).

Platillos del Mar

Esta dark kitchen, creada por el chef Emmanuel Zúñiga (Lampuga) durante la pandemia, ofrece un amplio menú para las cenas navideñas. Abre con tres tipos de ensaladas: de espinacas baby con acelgas, de endivias rostizadas con pera Bosch y la clásica Waldorf.

Su carta de sopas y pastas incluye cremas de almeja (clam chowder), de jitomates rostizados, de lentejas con jerez, así como pasta Alfredo y lasaña boloñesa. Entre los platos fuertes hay pavo a las brasas, estofado de filete de res en su jugo, porchetta de cerdo con salsa de tejocotes, costillas de cordero con salsa de arándanos frescos y salmón Wellington, envuelto en pasta de hojaldre y relleno de espinacas.

El toque dulce recae en un pastel Navidad (red velvet con crema de chocolate amargo), buñuelos de viento con salsa de piloncillo, así como pasteles tiramisú y truffle (hay opción sin azúcar). "Los platillos van listos en un 80% y son muy fáciles de recalentar. Creemos que la comida debe estar bien hecha para que cuando se regenere en casa quede lo más parecido a como la sirven en un restaurante", dice el chef.

Pedidos: Con una semana de anticipación durante todo diciembre.

¿Dónde ordenar? Al teléfono: 55-3246-4113, o al mail: chef.ezunigasoto@gmail.com

El Palacio de Hierro

La propuesta gastronómica de esta tienda departamental se compone por platillos que celebran la tradición y el espíritu de la temporada. El pavo tradicional, horneado con mantequilla y especias, se acompaña de relleno navideño y salsa gravy. También se ofrece un delicado filete de res Wellington, envuelto en pasta hojaldrada, prosciutto y duxelle (picadillo) de champiñón.

Para quienes prefieren los sabores mexicanos hay pierna adobada, cocida en un adobo de chiles secos y especias. No pueden faltar los clásicos romeritos con mole, acompañados de tortitas de camarón; además de bacalao a la vizcaína. Como guarnición, se tienen dos opciones: puré de papa servido con gravy y ensalada Waldorf, elaborada con manzana, uva verde, arándano, nuez y apio.

La cereza de la noche es un tronco navideño (bizcocho de chocolate) relleno de compota de manzana, canela y crema de frutos secos, coronado con crema batida. Un menú de sabores directamente a tu mesa.

Pedidos: Hasta el 22 de diciembre para la cena del 24, y hasta el 29 para la cena del 31.

¿Dónde ordenar? Restaurante Palacio, Cantina Palacio o Huerto Palacio.

Grupo Castellano

Su menú navideño reúne los sabores más representativos de la cocina española. Entre sus preparaciones se incluyen camarones rasurados, croquetas de jamón ibérico y pimientos de piquillo rellenos de bacalao. Como siguiente tiempo, ofrecen sopa verde de mariscos, crema de langosta, paella valenciana y lasaña a la boloñesa.

Dentro de los platillos tradicionales cuentan con pavo a la leña con relleno y frutos secos, lomo de bacalao a la vizcaína, bacalao a la sevillana, romeritos con tortitas de camarón, chamorro de cerdo al horno estilo asturiano, costilla braseada, pierna de cerdo adobada, así como pechuga de pavo rebanada con relleno.

En la carta de postres sobresale el pastel red velvet con frutos rojos, el tronco navideño de chocolate y crema de avellana, la tarta vasca de queso y el helado de turrón. Las presentaciones de los platos principales varían entre medio kilo y un kilo, mientras que los postres están ideados para seis a ocho personas.

Pedidos: Con dos días de anticipación para cualquier fecha de diciembre.

¿Dónde ordenar? En el Instagram @grupocastellano o en las sucursales Anzures o Centro.

Buñuelo

Esta panadería, a cargo de los hermanos Ariana y Julio González, ofrece un menú de temporada inspirado en las recetas familiares. Entre sus opciones tienen botanas como el mini pain suisse de tocino y queso, o el dip de arándanos y nueces; además de entradas como pasta cremosa con tocino, el popular mac & cheese y una pasta con salsa de hongo, trufa y champiñones.

Cuentan con tres alternativas de platos fuertes: pechuga de pavo con salsa de frutos rojos, picaña de res ahumada con manzano y loin chop de cerdo con salsa de guayaba, tejocote y chipotle. Para complementar, disponen de dos guarniciones: puré de papa rústico y una ensalada navideña.

Su selección de postres se compone de tarta de nuez, cheesecake navideño, brownies, frascos de galletas y el tradicional ponche; mientras que sus opciones de panadería incluyen baguettes y bollos de arándano y avellanas. Las presentaciones del menú varían entre el medio y el kilo; en cambio, los postres se venden por pieza.

Pedidos: Hasta el 19 de diciembre, y se entregan el día 24 en Reforma y Naucalpan. Si no alcanzaste cenas navideñas, puedes pedir panadería especializada y de temporada.

¿Dónde ordenar? En el Instagram @bunuelo_mx o en las sucursales Reforma y Naucalpan.

