Durante esta época de dar y recibir, regala algo inolvidable a tus seres queridos, más aún si son apasionados del vino y el buen beber. Te recomendamos algunos gadgets que les serán de utilidad para iniciarse o disfrutar del mundo vinícola.

Hoy en Menú te ayudamos a escoger el regalo perfecto; desde porta copas para evitar calentar el vino si bebes fuera de casa, hasta una tabla de quesos ideal para practicar maridajes y combinaciones gastronómicas desde la comodidad de tu casa.

¿Qué regalarle a alguien que ama el vino?

Aquí te dejamos nuestra selección de regalos perfectos para tus enófilos favoritos.

Enfriador de vinos

Perfecto para enfriar los vinos antes de abrirlos y conservar frescas las botellas abiertas. Tiene capacidad para hasta 6 botellas y se puede controlar la temperatura. Además, su puerta curva con doble vidrio entintado protege los vinos de los rayos UV.

Foto: Especial.

Dónde comprar: The Home Depot

Precio: $2,999.00

Kit de sacacorchos

Cualquier entusiasta del vino apreciará este regalo. El kit incluye un sacacorchos, 2 tapones para la botella, 1 cortador de láminas, 2 repuestos del espiral del sacacorchos, 1 vertedor de vino, 1 termómetro, y 1 anillo de goteo; además de un bonito estuche de madera.

Foto: Especial.

Dónde comprar: Mercado Libre

Precio: $795.50

Tabla de quesos

Como el vino se disfruta más acompañado, siempre puedes obsequiar una tabla de quesos con todo lo que se necesita para armar la cata perfecta. Esta tabla está elaborada con madera de bambú con un cajón oculto para llevar los utensilios a todas partes sin preocuparse por perderlos. Podrás crear combinaciones con distintos vinos.

Foto: Especial.

Dónde comprar: Sanborns

Precio: $729.00

Juego de copas

Un juego de copas para tener en casa también es un regalo perfecto. Tienen una capacidad de 399 ml y están elaboradas con vidrio resistente y duradero que además es apto para lavavajillas.

Foto: Especial.

Dónde comprar: Libbey

Precio: $399.00

Porta copas de cuero

Para ese amigo que parece vivir en los festivales de vino, no hay nada como un porta copas de cuero. Se ajusta al cuello y es muy fácil de llevar a todos lados.

Foto: Especial.

Dónde comprar: Hacer Vino

Precio: $290.00

