En el mercado existe una verdura de hoja verde, altamente versátil y nutritiva, que ofrece múltiples beneficios para cuidar el cuerpo este invierno. Y lo mejor es que la puedes consumir en pastas, ensaladas, revuelta con huevo y hasta en cremas.

Si quieres saber cuál es, en Menú te compartimos las ventajas de integrarla a tu dieta.

Disponible en invierno, esta verdura destaca por su versatilidad en la cocina y su valor nutricional. Foto: Freepik

Leer también Yoko, el restaurante que inspiró una canción de Bad Bunny llega a CDMX

¿Qué nutrientes aporta la acelga?

Si hablamos de verduras de hoja verde populares en muchas dietas, es fácil pensar en la espinaca o en la lechuga. Sin embargo, una de las que más beneficios aporta es la acelga, perteneciente a la misma familia que la remolacha.

A diferencia de esta última, su parte comestible no es la raíz sino sus hojas y tallos, así lo explica el portal de la Organización de Consumidores y Usuarios. Aquí mismo se aloja la mayor parte de sus nutrientes.

Disponible desde octubre a abril, se trata de una opción nutritiva y sencilla de incorporar a la alimentación diaria. Una porción de una taza de acelga cocida, menciona Cleveland Clinic, contiene:

35 calorías

0.1 g de grasa

7.2 g de carbohidratos

3.2 g de proteína

Además, es rica en vitaminas K, A, E y C, así como magnesio, cobre, manganeso, hierro y potasio.

Otro dato es que destaca por su contenido de fibra, útil para regular el tránsito intestinal, prevenir el estreñimiento y favorecer la salud digestiva, señala un artículo de la revista médica Tua Saúde.

La acelga es una de las hojas verdes más utilizadas en sopas y guisos durante el invierno. Foto: Freepik

¿Por qué es bueno comer acelga en invierno?

Elegir alimentos de temporada, además de apoyar al comercio local y reducir el impacto ambiental asociado con el cultivo o traslado de especies fuera de su hábitat, permite acceder a nutrientes específicos que favorecen el bienestar, sobre todo, durante los cambios de temperatura y clima.

En el caso de los alimentos del invierno, el portal especializado SaludOnNet explica que los cosechados en su temporada natural alcanzan un punto máximo de maduración. Ello se traduce en un mayor aporte de vitaminas.

Las verduras de hoja verde, como la acelga, destacan por ser una excelente fuente de hierro y magnesio, fundamentales para prevenir la fatiga y apoyar la función muscular, especialmente en una época del año donde las condiciones climáticas pueden resultar demandantes para el organismo.

Incorporarlas a la dieta puede incluso favorecer al sistema inmunológico, debido a su contenido de flavonoides, taninos y catequinas, compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que protegen las células.

Otro de sus aportes destacados es la prevención de la anemia, gracias a la presencia de ácido fólico, una vitamina esencial para la producción adecuada de glóbulos rojos.

Y también es útil para:

Estimular los movimientos intestinales naturales y agregar volumen a las heces, debido a su aporte abundante de fibra.

Combatir los radicales libres, precursores de diversas enfermedades como el cáncer, por sus flavonoides, kaempferol y catequinas (compuestos antioxidantes y antiinflamatorios).

La acelga contiene compuestos que pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL y prevenir enfermedades cardiovasculares.

Controlar los niveles de glucosa en sangre gracias a su aporte de fibra, que retrasa la absorción del azúcar de los alimentos.

La acelga es un vegetal accesible, con beneficios para la digestión y la salud general. Foto: Freepik

Leer también Cómo comprar queso manchego, según Profeco

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters