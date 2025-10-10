Cuando las temperaturas bajan, es común que algunas personas padezcan resfriados o infecciones respiratorias; hoy en Menú te explicamos porqué sucede y, aún más importante, qué comer para no enfermarte con el frío.

¿El frío provoca resfriados?

¡No! Aunque escuches a muchas personas decir que el frío enferma a las personas, esto no es del todo correcto.

Mayo Clinic explica que el frío por si solo no es responsable de resfriados e infecciones respiratorias; sin embargo, sí tiene que ver con la forma en que estas se propagan.

El Dr. Jesse Bracamonte explica que el frío se relaciona con enfermedades por dos razones:

Al pasar más tiempo en espacios cerrados y rodeado de personas, el frío es indirectamente responsable de los contagios durante la temporada de frío.

En climas frío, tu cuerpo gasta más energía tratando de subir tu temperatura, lo que provoca ligeras variaciones en tu sistema inmune, provocando que ciertas personas se enfermen con más facilidad.

Por ello, la mejor forma de evitar enfermarte durante la temporada de frío es asegurándote de comer alimentos que ayuden a tu sistema inmune.

¿Qué comer para no enfermarse con el frío?

De acuerdo con datos de Harvard Medical School, la razón por la que algunas personas no tienen un sistema inmune fortificado podría ser una deficiencia de micronutrientes como zinc, selenio, hierro, cobre, ácido fólico, y vitaminas A, B6, c, y E.

Foto: Unsplash.

Durante la temporada de frío, se recomienda una dieta rica en estos micronutrientes. Entonces lo que debes comer para evitar enfermarte es una amplia variedad de frutas y verduras.

Entre los alimentos que debes incluir en tu dieta para evitar enfermarte por el frío, según Healthline y la Hearth and Stroke Foundation of Canada, son:

Cítricos ricos en vitamina C como naranja, toronja, mandarina, limón, lima.

Pimientos rojos: ricos en vitamina C y betacarotenos (que se convierten en vitamina A).

Brócoli: Fuente de vitamina A, C, y E.

Ajo: Rico en alicina.

Jengibre: Fuente de gingerol y capsaicina.

Espinaca: Rica en vitamina A y C, además de ácido oxálico.

Cúrcuma: Aporta curcumina que tiene propiedades anti-inflamatorias.

Mariscos ricos en zinc como: ostras, cangrejo, langosta, y mejillones.

Betabel: Contiene potasio, hierro, y mejora la circulación, ayudando a que te mantengas en el frío.

Camote: Alto contenido e vitamina A.

Foto: Unsplash.

¡Ahora ya sabes qué comer para no enfermarte con el frío!

Leer también: Cuál es la mejor hierba para darle sabor al mole de olla

¿Qué comer para mejorar un resfriado?

Si no lograste evitarlo y ya estás enfermo, también hay alimentos que puedes comer para aliviar los síntomas del resfriado. Entre estos alimentos, Healthline recomienda:

Yogurt: Por sus probióticos.

Picante: Ayuda a descongestionar la nariz.

Sopa de pollo: Fuente de electrolitos y ayuda a descongestionar la nariz.

Caldo de huesos: Debido a su alto contenido de colágeno y aminoácidos.

Agua de coco: Alto contenido de electrolitos.

Miel: Ayuda a dejar de toser y tiene propiedades antibacteriales (¡Cuidado con la alergias!)

¡La sopa de pollo es tu mejor aliado para combatir el resfriado! Foto: Unsplash.

Y, desde luego, mantente hidratado.

Leer también: ¿Las bebidas calientes realmente quitan el frío?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.