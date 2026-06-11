La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la Ciudad de México estuvo "a la altura” durante la inauguración de la Copa del Mundo 2026 que se celebró este jueves 11 de junio, y extendió un reconocimiento a las diversas instituciones que participaron en el desarrollo del evento deportivo.

“Estamos en esta coordinación que se instaló entre el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad, desde hace varios meses. Quiero decirles que: misión cumplida. Que esta ciudad, este país, este gobierno trabajaron de la mano para que hoy se pudieran entregar buenos resultados”, dijo.

En un video que publicó en redes sociales junto a miembros del gabinete de seguridad del Gobierno federal, la mandataria capitalina afirmó que la Ciudad de México se abre a todas las culturas y a todas las naciones.

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Trabajamos de manera coordinada con el @GobiernoMX para hacer posible la inauguración del #Mundial2026. Mi reconocimiento a todas las personas e instituciones que contribuyeron a que esta celebración se desarrollara con seguridad y orden.



Agradezco especialmente el compromiso y… pic.twitter.com/um1bbKuVic — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 12, 2026

“Trabajamos de manera coordinada con el Gobierno de México para hacer posible la inauguración del Mundial 2026. Mi reconocimiento a todas las personas e instituciones que contribuyeron a que esta celebración se desarrollara con seguridad y orden”, escribió.

Por su parte, la secretaría de Gobernación de México, Rosa Icela Rodriguez, reconoció el trabajo de coordinación que se tuvo con la CDMX, y externó una felicitación a la Selección Mexicana, tras la victoria durante el partido México-Sudáfrica.

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Asimismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, extendió un reconocimiento a la Policía de la Ciudad de México por la labor que se realizó durante este jueves 11 de junio.

“Gracias por su valentía, por su entrega, por su disciplina”, dijo.

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pjm