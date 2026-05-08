Imagen de supuesto alienígena filtrado por el Pentágono fue usada en Día de los Inocentes; usuarios exhiben broma

Este viernes 8 de mayo, el Pentágono, sede del Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó una serie de documentos clasificados que reviven las teorías de aficionados sobre la existencia de vida alienígena en otros planetas y OVNIS.

A las pocas horas de su publicación, estos archivos gubernamentales abrieron la conversación en las plataformas digitales, donde distintos internautas comenzaron a especular sobre la autenticidad del material audiovisual compartido.

El paquete de archivos muestra fotografías y videos relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores enviados al FBI y otras capturadas durante las misiones Apolo XII y XVII.

Lee también: Pentágono revela material sobre ovnis y los memes no se hicieron esperar; así reaccionaron en X

Fotografía real del lugar con una superposición gráfica generada por el Laboratorio del FBI que muestra informes de testigos presenciales que corroboran los hechos de septiembre de 2023, en los que se describe un aparente objeto metálico elipsoidal de color bronce que se materializó a partir de una luz brillante en el cielo, de entre 130 y 195 pies de largo, y desapareció instantáneamente. Foto: Captura de Pantalla

No obstante, una de las imágenes compartidas llamó especialmente la atención, pues muestra la silueta de lo que parece ser un hombre delgado y pequeño en colores negativos, dejando ver con detalle su estructura ósea y su expresión facial.

¿Por qué generó polémica esta fotografía?

Los usuarios en redes sociales notaron una estrecha conexión entre una de las fotografías del lote de archivos con una fotografía publicada en el año de 1950 por la revista alemana semanal Cologne Neue Illustrierte, como broma por la celebración del Día de los Inocentes el 1 de abril.

El medio europeo describió entonces la escena como un hombre diminuto cubierto de aluminio, el cual habría sido rescatado presuntamente de un platillo volador que se estrelló tras ser alcanzado por un sargento de artillería antiaérea estadounidense, cerca de la Ciudad de México.

Lee también: ¿Quién es Burna Boy?; artista nigeriano forma parte de la canción oficial del Mundial 2026 junto a Shakira

La imagen fue publicada por primera vez en1950 en una revista alemana, como una broma de Día de los Inocentes. Foto: Museum of Hoaxes / Captura de pantalla

En la imagen, este pequeño hombre de aproximadamente 70 centímetros de altura es sostenido de ambas manos por otros dos hombres con largos abrigos y sombreros de copa, bajo la mirada asombrada de dos mujeres, quienes observaban cuidadosamente al diminuto ser.

Con el paso del tiempo, la imagen se convirtió en una de las fotografías más famosas de extraterrestres y fue reproducida por diversos libros sobre vida alienígena, como "Platillos Voladores del Espacio Exterior" de Donald Keyhoe en 1953, "La Enciclopedia OVNI" de Margaret Sach en 1980.

Revelación de documentos sobre alienígenas genera debate

Tras difundirse el contexto oculto detrás de la imagen en redes sociales, diversos usuarios han puesto en tela de juicio la autenticidad del material publicado por el Pentágono, generando un debate sobre si pudiera tratarse de una cortina de humo generada por el gobierno de EU.

La imagen fue publicada originalmente en una revista alemana de 1950, como broma por el Día de los Inocentes. Foto: Marcianitos Verdes

Diversos blogs de teorías conspirativas desmienten el material, señalando que se trata de una imagen manipulada. De acuerdo con estos sitios, el marciano supuestamente era James Lindstone, un artista del grupo de patinadores "The Lidstones", el cual pudo identificarse gracias a sus botas.

También te interesará:

¿Qué hacer si se retrasa o cancela tu vuelo?; esto dice la Profeco sobre los derechos del viajero

Buscan a Emma, hija de influencer Marianna Gonzaga; Fiscalía de Nuevo León activa Alerta Amber

Becas Bienestar 2026: ¿quiénes recibirán pago doble en abril?; esto se sabe

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm