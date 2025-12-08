En los últimos meses, nos ha tocado ver una gran cantidad de eventos en los que la música se entrelaza con la gastronomía para crear combinaciones únicas.

Tortas, tacos, y ahora sushi son tan solo algunos de ellos. En esta ocasión, “el restaurante favorito de Bad Bunny”, como es conocido en redes sociales, llega a la CDMX y en Menú te contamos todos los detalles.

Andrea de Bad Bunny

YOKO, ubicado en San Juan, Puerto Rico, es un referente de la cocina japonesa en la Calle Loiza. Abierto tanto a locales como a los curiosos que llegan por curiosidad después de la mención en una de las canciones del Artista más escuchado de Spotify, YOKO resalta por su vino y sus cócteles.

Foto: Cortesía.

Pero tú no tienes que ir hasta Puerto Rico para disfrutar de esta famosa cocina. Este 09 de diciembre YOKO viaja hasta México y se instala en el Mondrian Mexico City Condesa para una experiencia “one night only” que marca el inicio de las esperadas presentaciones de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros a partir del 10 de diciembre.

YOKO en CDMX

Celebrando el estilo característico de Bad Bunny, el evento será una fiesta de puertas abiertas con acceso por orden de llegada. A partir de las 7 PM, la noche contará con cultura, gastronomía y paisajes sonoros de artistas latinos de todo el mundo.

Se ofrecerán bocados de cortesía, incluidos los sashimis recién preparados y los rolls artesanales de YOKO, acompañados de los cócteles distintivos de Mondrian Condesa disponibles en el bar.

Foto: Cortesía.

Detalles del Evento

Fecha: 9 de diciembre de 2025

Hora: 7:00 PM – 11:00 PM

Lugar: Mondrian Condesa Mexico City, Aguascalientes 156, Colonia Condesa

Entrada: Puertas abiertas

Diseñada para reflejar el papel de Mondrian como conector cultural en Condesa, la velada fusiona gastronomía, música y estilo urbano. El evento estará abierto al público bajo un formato “first come, first served”.

“Estamos encantados de recibir a YOKO en Mondrian para este momento tan especial,” dijo Claudia Di Gino, Gerente General del hotel. “Bad Bunny se ha convertido en una fuerza cultural que va mucho más allá de la música, y recibir a su restaurante favorito en la víspera de sus conciertos nos permite celebrar el talento, la gastronomía y la creatividad puertorriqueña de una manera que se siente auténtica.”

Además, YOKO llega bajo la dirección de sus co-chefs, quienes fundaron el restaurante con la misión de reimaginar la cocina japonesa en Puerto Rico. Esta aparición en Ciudad de México marca el primer pop-up internacional del restaurante.

El Chef José Meléndez, originario de Puerto Rico y formado en cocina peruano-japonesa en Lima, es reconocido por combinar tradición con audaz innovación. “La comida es mi idioma,” afirma. “Cada plato cuenta mi historia, desde las playas de Vieques hasta las calles de Lima, y ahora en Ciudad de México.”

Foto: Cortesía.

Y, por otro lado, la Chef Marielys Hernández, especialista en fusión Nikkei, llega con su técnica perfeccionada en la vibrante escena culinaria de Miami. “YOKO representa mi herencia, mis viajes y mi pasión por contar historias a través de la comida", señala Hernández.

¡No te quedes con el FOMO y lánzate al pop-up del restaurante que inspiró una canción de Bad Bunny!

