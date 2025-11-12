¿Eres fan de Linkin Park? No te puedes perder las tortas que la banda estadounidense tendrá gratuitamente para sus fans en CDMX. Habrán 4 tortas con referencias a sus álbumes.

¿Dónde estarán las Tortas Linkin Park?

Tortas Los Linkin es el nombre de la tortería itinerante de la banda integrada por Emily Armstrong, Colin Brittain, Mike Shinoda, Joe Hahn y Brad Delson.

Está tortería es una manera en que la banda referencia la gastronomía de la capital mientras brinda a sus fanáticos la posibilidad de comprar mercancía oficial y edición limitada como playeras, sudaderas, pines, posters y más.

Esto como parte de la promoción de su álbum de estudio ‘From Zero’, que cumple un año el próximo 15 de noviembre.

La ubicación de Tortas Linkin será en el Mercado Colima, ubicado en: Colima 395, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, CDMX.

¿Qué podrás comer en Tortas Linkin?

El menú exclusivo “From Zero” de tortas que Linkin Park tendrá para sus fanáticos serán:

Heavy is the crown : torta de pierna horneada, milanesa, quesillo, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate.

: torta de pierna horneada, milanesa, quesillo, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate. Emptiness Machine : torta de pierna horneada, quesillo, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate.

: torta de pierna horneada, quesillo, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate. Cut the bridge : torta de milanesa, quesillo, salchicha, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate.

: torta de milanesa, quesillo, salchicha, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate. Overflow: torta vegana de hongos, cebolla, frijol, jitomate y aguacate. También puedes pedirla con quesillo.

¿Cuándo estará disponible la tortería de Linkin Park?

Tortas Los Linkin estará disponible los días 13 y 14 de noviembre de 11 a 19 hrs. ¡Llega temprano porque las primeras 50 tortas serán gratis!

Linkin Park se une a la lucha libre mexicana

Además del menú de tortas especial de Linkin Park, la banda también tendrá la Noche From Zero, en donde Luchadores mexicanos se vestirán con mercancía conmemorativa de la banda en la Arena México para unas luchas “Linkin vs Park“.

Este evento de lucha libre de Linkin Park se llevará a cabo el 14 de Noviembre a las 20:30 hrs. Este evento sí tiene costo y los boletos estarán disponibles en Ticketmaster.

En la Arena México también tendrán mercancía oficial de Linkin Park.

