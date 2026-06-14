Es común oír o ver recomendaciones para beber agua con sal y mejorar la hidratación, recuperar minerales u obtener otros supuestos beneficios para la salud. Sin embargo, esta práctica no siempre es necesaria y, en algunos casos, podría resultar perjudicial.

Por ello, antes de incorporar dicha combinación en tu rutina, te decimos cuáles son las ventajas y desventajas de la ingesta.

¿Para qué sirve tomar agua con sal?

De acuerdo con un artículo de la Asociación Mexicana de Diabetes, en situaciones de sudoración excesiva provocada por el ejercicio intenso, ante las temperaturas extremas o cuando se tiene fiebre, nuestro organismo pierde agua y electrolitos esenciales como el sodio.

Ante tales casos, tomar únicamente agua podría disminuir la concentración de sodio en la sangre y favorecer la aparición de hiponatremia, condición que representa un riesgo para la vida.

En estos casos, se recomienda combinar una pequeña cantidad de sal con agua para restablecer el equilibrio de electrolitos y ayudar al cuerpo a mantener las funciones vitales del corazón y del cerebro.

El sodio desempeña un papel importante, puesto que controla la presión arterial y permite que los músculos y nervios funcionen correctamente. Sin embargo, consumirlo en grandes cantidades o cuando no es necesario puede ocasionar problemas de salud.

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El agua con sal no debe sustituir la ingesta diaria de agua potable. Foto: Pexels

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¿En qué casos no se debe tomar agua con sal?

Tal como lo indica la Asociación Mexicana de Diabetes, esta preparación sólo puede ingerirse cuando hay deshidratación, y además no debe sustituir el consumo regular de agua potable.

La Dra. Danielle Paiva, en un artículo del portal de divulgación científica Tua Saúde, señala que consumir agua con sal en exceso ocasiona efectos perjudiciales para la salud.

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Y es que una alta concentración de sodio favorece la salida de agua de las células, lo que provoca la pérdida de líquidos en el organismo y eleva el riesgo de deshidratación.

De igual manera, la especialista advierte que ingerir grandes cantidades de dicha preparación puede causar una intoxicación por sodio, condición que altera el funcionamiento normal del cerebro.

Por otra parte, la Dra. Widny Díaz Robles señala en el blog de la empresa de salud Buapa que consumir agua con sal habitualmente puede provocar malestar estomacal, elevar la presión arterial y favorecer la retención de líquidos debido a su contenido de sodio.

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Otra consecuencia grave son los síntomas neurológicos como confusión, convulsiones y ciertas complicaciones que requieren atención médica inmediata.

El agua con sal aporta electrolitos sólo en casos necesarios. Foto: Freepik

El agua simple sigue siendo la mejor opción para mantenerse hidratado; en promedio, las mujeres deben consumir 2.2 litros por día y los hombres 3 litros, esto de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

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