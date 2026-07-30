Los Cabos.— La ilusión del bicampeonato albiceleste también contagió a Francisco Cerúndolo.

El tenista argentino, número 20 en el ranking de la ATP, vivió la final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 como un aficionado más, convencido de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni volvería a conquistar el anhelado trofeo.

“Teníamos la ilusión de ganar, como se dio en todos los partidos anteriores: remontando. Siempre ganando sobre el final en partidos épicos… Ganarle a Inglaterra. El equipo estaba haciendo un trabajo impresionante. La verdad es que nos ilusionamos con el bicampeonato mundial”, confesó en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

En aquel entonces, Fran compartió un mensaje de orgullo dedicado a la selección de Argentina.

"Gracias equipo, cuerpo técnico y todos los que forman parte por representar a toda la Argentina como se merece. Historia pura. Poniendo al país en lo más alto nuevamente", agradeció el tenista en su cuenta de Instagram.

Y durante los Octavos de Final de Queen's Club, donde posteriormente consiguió el título del ATP 500, escribió el nombre de Lionel Messi con un símbolo de infinito.

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