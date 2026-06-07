En una ciudad donde cada vez existen más opciones para disfrutar una cerveza, encontrar un lugar que combine bebidas de calidad, comida para compartir y un ambiente relajado puede marcar la diferencia.

Precisamente, Morenos Tap Room Escandón se ha consolidado como un punto de encuentro para quienes buscan pasar una tarde entre amigos, tener una reunión informal o simplemente conocer una propuesta gastronómica diferente.

Desde su apertura en noviembre de 2025, este espacio, abierto por la misma cervecería originaria de la Ciudad de México, ha elevado esa experiencia integrando coctelería, botanas y platillos para disfrutar sin prisas.

En Morenos Tap Room Escandón puedes disfrutar una variedad de tragos con Spritz. Foto: Cortesía Morenos Tap Room

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Morenos Tap Room Escandón, una fusión de cerveza, coctelería y convivencia

Morenos Tap Room surge como una versión más íntima y relajada de sus cervezas artesanales. El diseño del espacio mezcla elementos casuales e industriales con detalles que hacen referencia a la Ciudad de México, la gastronomía para compartir y la identidad de la colonia Escandón.

Durante las primeras horas del día, este lugar funciona como un espacio cómodo para trabajar y sostener reuniones informales. Y conforme avanza la tarde, su ambiente cambia naturalmente, convirtiéndose en un spot para citas, encuentros con amigos o una salida nocturna especial.

Uno de los aspectos que distingue al tap room, de entre toda la oferta de la zona, es la variedad de bebidas. Además de mantener una rotación constante de sus cervezas artesanales, cuenta con una propuesta de coctelería donde los Spritz tienen un papel protagónico.

La Cervecería Morenos es originaria de la Ciudad de México. Foto: Cortesía Morenos Tap Room

¿Qué comer y beber en Morenos Tap Room Escandón?

El menú de Morenos Tap Room Escandón incluye opciones para compartir al centro de la mesa, comenzando por el guacamole con tostadas, un hummus con pan pita con pepinillos y burrata con jamón serrano.

Para quienes disfrutan las botanas informales, en la carta destacan las Papitas Chidas de la Casa y las Papitas Súper Chidas de la Casa, preparadas con papas fritas y adobadas, y servidas con jamón serrano o salsa macha.

Ya en los platillos fuertes, los imperdibles con el taco de atún sellado, la tostada de atún, el taco de fideo seco y las quesadillas con chapulines en tortilla de maíz azul. Si te queda un espacio más, como postre te ofrecen el flan de la abuela.

Como lo mencionamos anteriormente, su fuerte son las bebidas. No te puedes ir sin probar su cerveza artesanal de etiqueta propia como la Lager Local, Morenasa estilo Viena, Kush Queen, Maldita Pacific o Painani.

En el terreno de la coctelería, su drink con Aperol Spritz Lavanda ofrece un toque refrescante al paladar y marida de forma armoniosa con la comida. También hay bebidas sin alcohol como los Sueros Mágicos y refrescos de temporada.

Morenos Tap Room Escandón tendrá promociones especiales por el Mundial 2026. Foto: Cortesía Morenos Tap Room

¿Dónde está y cuál es el horario de Morenos Tap Room Escandón?

Si quieres conocer este spot, lánzate con dirección a Cerrada de la Paz 15, colonia Escandón, CDMX. Abre de lunes a jueves desde las 15:00 a las 22:00 horas, y viernes y sábado desde las 14:00 a las 24:00 horas.

Gracias a su ambiente flexible, este Tap Room permite disfrutar distintas experiencias a lo largo del día. Y como dato extra, ofrece descuentos en cervezas durante la hora feliz y promos de temporada por el Mundial 2026.

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