A solo siete días que arranque la justa futbolera en nuestro país, panaderías de CDMX se comienzan a unir a la fiebre por el mundial con creaciones de pan inspirado en los balones de fútbol.

Panadería Rosetta, de la chef Elena Reygadas y Panadería GALA presentan sus versiones de "conchabalón". ¿Te animas a probarlas?

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Conchabalón en panadería Gala

Panadería Gala presenta una colaboración especial junto a Someone Somewhere y lanza la Conchabalón, una pieza de pan artesanal inspirada en una de la famosa concha mexicana.

La conchabalón está hecha con la receta clásica de Panadería Gala, el pan está hecho con harina de trigo, huevos orgánicos, mantequilla, leche, almendra y cacao, mientras que la costra está elaborada con crujiente de almendra y cacao.

Algunas conchas incluirán una sorpresa especial en su interior: un papel de la suerte que indicará si se es ganador de un jersey edición limitada de la Selección Mexicana realizado por Someone Somewhere.

Las personas que encuentren una concha con la frase ganadora podrán reclamar su premio subiendo una historia en Instagram mostrando la concha y etiquetando a @panaderiagala y @someonesomewhere.mx, además de mandar DM a Panadería Gala con una foto de la frase que les salió en su nota ganadora.

La entrega de jerseys se realizará en Panadería Gala el martes 9 de junio, en un horario de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. El premio únicamente se entregará presentando la nota ganadora y evidencia de que se subió la historia.

La conchabalón estará disponible únicamente los días 5, 6 y 7 de junio a un precio de $70 pesos por pieza. Panadería Gala se ubica en Tonalá 143, en la colonia Roma Norte, abre de martes a domingo de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Algunas conchas cuentan con "premio" adentro. Foto: cortesía de Panadería Gala

Panadería Rosetta y sus concha balón de vainilla y chocolate

Panadería Rosetta, de la chef Elena Reygadas también presenta una rica versión de concha balones.

En Panadería Rosetta podrás encontrar la concha balón de vainilla y chocolate. Cada concha es de 105 gramos y tiene un costo de $70 pesos.

Ambas están hechas con la misma calidad que distingue al trabajo de Reygadas: ingredientes de primera calidad y técnica tradicional.

Puedes probar las concha balón de Panadería Rosetta en sus sucursales de Colima 179 o Puebla 242, ambas en la colonia Roma Norte. Llega temprano porque vuelan.

El horario de la sucursal de Colima 179 es: lunes a martes de 7 a 21 hrs., miércoles a sábado de 7 a 22 hrs. y domingo de 7:30 a 21:30 hrs.

La sucursal de Puebla 242 tiene un horario de lunes a sábado de 7 a 20 hrs. y domingos de 7:30 a 18 hrs.

Las conchas balón de Rosetta son de vainilla y chocolate. Foto: IG Panadería Rosetta

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