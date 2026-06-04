México estará presente en la final de la World Paella Day CUP 2026, uno de los certámenes gastronómicos dedicado a la paella a nivel internacional.

El encargado de portar la bandera será el chef Froilán Mújica, quien obtuvo su pase tras imponerse en la semifinal llevada a cabo en Querétaro el pasado 29 de mayo.

La competencia reúne cada año a chefs de diferentes naciones que reinterpretan la tradicional paella valenciana con ingredientes, técnicas y sabores propios de sus culturas.

El objetivo es de la La World Paella Day CUP es que se fusione el platillo principal con otros sabores. Foto: Cortesía Fundación Visit Valencia

Leer también ¿La leche condensada realmente es leche? Esto es lo que contiene

¿Cuáles fueron las bases para participar en la séptima edición de la World Paella Day CUP?

El certamen internacional, que forma parte de las celebraciones del IX World Paella Day, reúne a cocineros de distintos países que compiten por un lugar en la gran final programada para el próximo 20 de septiembre en Valencia, España.

De acuerdo con la Fundación Visit Valencia establece en la convocatoria que entre 14 y 18 chefs clasificarán a la fase final, donde tendrán la oportunidad de representar a sus respectivos países a través de una de las preparaciones más características de la gastronomía valenciana: la paella.

Como parte de la experiencia, los finalistas participarán en el World Paella Day Stage Valencia, que es una estancia de cinco días diseñada para acercarlos a la cultura, historia y tradición que rodean a este platillo.

Durante su visita recorrerán espacios como la Huerta de Valencia, los arrozales del Parque Natural de la Albufera y el Mercado Central, además de otras actividades relacionadas con ingredientes mediterráneos.

España mantuvo su papel como país anfitrión y, por lo tanto, no participó en la competencia; asimismo, los chefs que hayan llegado a la final durante cualquiera de las tres ediciones anteriores no formaron parte del certamen de este año.

La organización informó que los aspirantes son evaluados por jurados integrados por representantes de la World Paella Day Cup y de las entidades organizadoras de cada fase clasificatoria.

Los participantes estarán 4 días antes de la competencia en Valencia para que conozcan más de su cultura e ingredientes. Foto: Cortesía Fundación Visit Valencia

¿Cuál es el galardón que se lleva el ganador?

Entre los criterios de selección se encuentran la trayectoria gastronómica de los participantes, el contenido audiovisual presentado, su presencia en redes sociales y la representatividad geográfica.

Además de los lugares obtenidos mediante las semifinales, la organización otorgará invitaciones especiales o "wild cards" a chefs de países que no cuenten con representación en el calendario oficial, la cual es una medida que busca fortalecer el carácter global e inclusivo de la competencia.

Los nombres de los finalistas se darán a conocer en julio de 2026, una vez concluidas todas las etapas clasificatorias; posteriormente, los seleccionados viajarán a Valencia junto con un ayudante para participar tanto en las actividades previas como en la final del 20 de septiembre (Día Mundial de la Paella).

La organización cubrirá los gastos de transporte en clase turista, hospedaje durante cuatro noches en el Hotel Meliá Valencia y las comidas contempladas dentro del programa oficial.

El ganador recibirá un trofeo que lo acreditará como campeón de la VII World Paella Day Cup, mientras que el segundo y tercer lugar obtendrán un diploma de honor; sin embargo todos los finalistas serán reconocidos con una prenda conmemorativa y un certificado de participación.

El ganador del concurso se dará a conocer el 20 de septiembre. Foto: Cortesía Fundación Visit Valencia

¿Cómo consiguió Froilán Mújica su pase a la final?

En la competencia participaron 18 chefs provenientes de distintos estados de la República Mexicana, quienes presentaron propuestas que combinaron la esencia tradicional de la paella con ingredientes y sabores característicos de la gastronomía mexicana.

La creatividad y la capacidad para reinterpretar esta receta valenciana fueron elementos que se tomaron en cuenta durante la evaluación.

Con su propuesta, Mújica logró imponerse al resto de los concursantes y asegurar un lugar en la final de la World Paella Day CUP, donde buscará sobresalir frente a representantes de diversos países y ganar la competencia.

Leer también Cuánto cuesta comer en el nuevo restaurante del chef Salt Bae en CDMX

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters