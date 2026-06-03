Hay ingredientes que viven entre la nostalgia y la controversia, y por supuesto, uno de ellos es la leche condensada.

Se trata de un ingrediente recurrente en recetas de la infancia como el pay de limón, fresas con crema, hot cakes y hasta en algunos cócteles de frutas.

Su sabor es inconfundible: dulce, espeso, cremoso y casi adictivo. Pero detrás de esa textura sedosa aparece una pregunta que se ha vuelto cada vez más común entre quienes buscan cuidar lo que comen: ¿realmente es leche?

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¿La leche condensada es leche?

La respuesta corta es sí, pero no exactamente como la imaginamos cuando pensamos en un vaso de leche fresca.

De acuerdo con Science Direct, la leche condensada se define como aquella a la que se le ha extraído parcialmente el agua con el fin de crear un producto mucho más concentrado, de larga duración y fácil almacenamiento.

En otras palabras, sí proviene de la leche de vaca, pero pasa por un proceso industrial que transforma completamente su composición, sabor y valor nutricional.

Por lo anterior, debes saber que, aunque técnicamente sigue siendo un derivado lácteo, nutricionalmente está mucho más cerca de un postre líquido que de la leche tradicional y es aquí donde todo se vuelve más interesante.

¿Cómo se hace la leche condensada?

La leche condensada se produce eliminando gran parte del agua presente en la leche de vaca. Después, se añade una gran cantidad de azúcar que funciona como conservador natural y le da su sabor característico, sí, es que de inmediato reconoces en tus postres favoritos.

Ese proceso deja como resultado una mezcla mucho más densa y energética que la leche normal. También cambia su textura, color y perfil nutricional.

Pero ojo, porque a simple vista puede parecer “solo leche más espesa”, pero basta revisar sus cifras para entender que hablamos de un producto completamente distinto.

Una porción de apenas 38 gramos contiene alrededor de 321 calorías, además de 54 gramos de carbohidratos netos y un índice glucémico medio.

También aporta calcio, fósforo, algo de proteína y grasas provenientes de la leche original, pero el ingrediente dominante termina siendo el azúcar.

De hecho, PROFECO explica que 60 gramos de producto (equivalente a 2 porciones), contienen 20 g de azúcares, es decir, 4 cucharadas cafeteras de azúcar.

60 g de leche condensada cubren 80% de la recomendación de ingesta al día de azúcar para adultos y 100% para niños. Foto: TheUjulala para Pixabay

¿Es mala para la salud?

No necesariamente. El tema está en la frecuencia y la cantidad, ya que el problema aparece cuando se consume de forma cotidiana sin tener en cuenta lo concentrada que es.

Su combinación de azúcar y grasa la convierte en un ingrediente altamente palatable, es decir, diseñado para generar mucho placer al comerlo. Y eso hace que sea fácil excederse.

Además, al ser tan espesa y dulce, pequeñas cantidades concentran muchas calorías en poco volumen. Para alguien que busca perder peso o controlar el consumo de azúcar, esto puede convertirse rápidamente en un exceso energético.

En ese sentido, Alicia Ortiz Pérez, Médico Familiar por la UNAM, recomienda evitar su consumo en pacientes diabéticos, con resistencia a la insulina, problemas de obesidad y niños, además de limitar su consumo a postres ocasionales en el resto de la población.

El secreto de su conservación

La respuesta está en el azúcar. La enorme cantidad de azúcar añadida actúa como conservador, dificultando el crecimiento de microorganismos. Gracias a eso, una lata cerrada puede durar meses e incluso más de un año sin refrigeración.

Eso explica por qué la leche condensada se convirtió en un producto global tan popular. Es económica, fácil de transportar y muy versátil en la cocina.

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