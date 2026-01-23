Para estos fríos, nada como un cafecito con pan y qué mejor que un pan casero lleno de sabor y cálidez.

Hoy en Menú, te compartimos una receta especial que no solo celebra el 10 aniversario de Aromas, también va de maravilla con una deliciosa bebida caliente para esta temporada de frío: las conchas de colores con sabor a pastel. ¡Toma nota!

¿Cómo hacer conchas de colores en casa?

Más que por sus colores, esta receta de conchas destaca por su sabor a “birthday cake”. Aquí te dejamos el paso a paso, cortesía de Aromas, para que hagas conchas de colores en casa.

Receta: Concha sabor Birthday Cake

Rinde 1.560 kg (26 piezas)

1 concha: 60 g

Foto: Cortesía.

Para la masa de concha

1 kg harina de trigo

370 ml leche entera

35 g leche en polvo

5 huevos

250 g mantequilla

20 g sal

30 g levadura fresca

250 g azúcar (agregada en dos partes durante el amasado)

Preparación

1. Colocar en la batidora con gancho la harina, la leche entera, la leche en polvo,

los huevos, la mantequilla, la sal y la levadura fresca. Batir.

2. Agregar la mitad del azúcar e integrar.

3. Agregar el resto del azúcar y trabajar la masa hasta que esté en punto de velo

(que se pueda estirar sin romperse).

4. Vaciar la masa en una charola engrasada y cubrir con plástico.

5. Reposar en refrigeración o congelación durante 1-2 horas para que la masa

enfríe y se pueda manejar.

6. Porcionar las conchas en 60 g cada una y bolear.

7. Acomodar en charolas con papel estrella, dejando al menos 6 cm de espacio

entre ellas y fermentar hasta que doblen su volumen.

Para la cobertura de la concha

400 g harina de trigo

400 g azúcar glass

400 g mantequilla

Preparación

1. Mezclar todos los ingredientes en una batidora con pala, hasta obtener una

masa homogénea.

2. Porcionar en bolitas de 30 gramos.

3. Reservar en un lugar fresco a temperatura ambiente hasta su uso.

Para el relleno

170 g mantequilla

170 g leche condensada

56 g queso crema

150 g azúcar glass

1 pizca de sal

½ cucharadita de extracto de vainilla

Preparación

1. En una batidora con pala, acremar la mantequilla hasta que se vea pálida y

esponjosa.

2. Agregar en hilo la leche condensada e integrar sin que se corte.

3. Agregar el queso crema, la sal, el azúcar y el extracto de vainilla. Integrar.

Procedimiento para el armado de conchas:

1. Rociar con un poco de agua con la ayuda de un aspersor y poner la cobertura

encima (previamente aplanada con una prensa de tortilla).

2. Hornear 140º C durante 14-17 minutos.

3. Enfriar y rellenar al gusto.

4. Decorar con un poco del relleno y colocar encima las grageas de colores, al

gusto.

5. ¡Disfrutar!

Foto: Cortesía.

