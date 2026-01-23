Más Información

Camión de basura se lleva sofá que habían puesto a secar; video de viraliza en redes

Camión de basura se lleva sofá que habían puesto a secar; video de viraliza en redes

¡Se logró! Localizan a padres que caminaban en CDMX con bebés y tanques de oxígeno; buscan regalarles un auto

¡Se logró! Localizan a padres que caminaban en CDMX con bebés y tanques de oxígeno; buscan regalarles un auto

¿Te pueden revisar tu ticket al salir de una tienda?; esto dice Profeco

¿Te pueden revisar tu ticket al salir de una tienda?; esto dice Profeco

Brote de sarampión en México: ¿los adultos mayores deben vacunarse para prevenir el virus?; aquí te lo decimos

Brote de sarampión en México: ¿los adultos mayores deben vacunarse para prevenir el virus?; aquí te lo decimos

Carín León: síntomas y prevención del dengue, infección que llevó al cantante a cancelar conciertos

Carín León: síntomas y prevención del dengue, infección que llevó al cantante a cancelar conciertos

[Publicidad]

Para estos fríos, nada como un cafecito con pan y qué mejor que un pan casero lleno de sabor y cálidez.

Hoy en , te compartimos una receta especial que no solo celebra el 10 aniversario de Aromas, también va de maravilla con una deliciosa bebida caliente para esta temporada de frío: las conchas de colores con sabor a pastel. ¡Toma nota!

¿Cómo hacer conchas de colores en casa?

Más que por sus colores, esta receta de conchas destaca por su sabor a “birthday cake”. Aquí te dejamos el paso a paso, cortesía de Aromas, para que hagas conchas de colores en casa.

Receta: Concha sabor Birthday Cake

  • Rinde 1.560 kg (26 piezas)
  • 1 concha: 60 g
Foto: Cortesía.
Foto: Cortesía.

Para la masa de concha

  • 1 kg harina de trigo
  • 370 ml leche entera
  • 35 g leche en polvo
  • 5 huevos
  • 250 g mantequilla
  • 20 g sal
  • 30 g levadura fresca
  • 250 g azúcar (agregada en dos partes durante el amasado)

Leer también:

Preparación
  • 1. Colocar en la batidora con gancho la harina, la leche entera, la leche en polvo,
  • los huevos, la mantequilla, la sal y la levadura fresca. Batir.
  • 2. Agregar la mitad del azúcar e integrar.
  • 3. Agregar el resto del azúcar y trabajar la masa hasta que esté en punto de velo
  • (que se pueda estirar sin romperse).
  • 4. Vaciar la masa en una charola engrasada y cubrir con plástico.
  • 5. Reposar en refrigeración o congelación durante 1-2 horas para que la masa
  • enfríe y se pueda manejar.
  • 6. Porcionar las conchas en 60 g cada una y bolear.
  • 7. Acomodar en charolas con papel estrella, dejando al menos 6 cm de espacio
  • entre ellas y fermentar hasta que doblen su volumen.

Para la cobertura de la concha

  • 400 g harina de trigo
  • 400 g azúcar glass
  • 400 g mantequilla
Preparación
  • 1. Mezclar todos los ingredientes en una batidora con pala, hasta obtener una
  • masa homogénea.
  • 2. Porcionar en bolitas de 30 gramos.
  • 3. Reservar en un lugar fresco a temperatura ambiente hasta su uso.

Para el relleno

  • 170 g mantequilla
  • 170 g leche condensada
  • 56 g queso crema
  • 150 g azúcar glass
  • 1 pizca de sal
  • ½ cucharadita de extracto de vainilla

Leer también:

Preparación
  • 1. En una batidora con pala, acremar la mantequilla hasta que se vea pálida y
  • esponjosa.
  • 2. Agregar en hilo la leche condensada e integrar sin que se corte.
  • 3. Agregar el queso crema, la sal, el azúcar y el extracto de vainilla. Integrar.
  • Procedimiento para el armado de conchas:
  • 1. Rociar con un poco de agua con la ayuda de un aspersor y poner la cobertura
  • encima (previamente aplanada con una prensa de tortilla).
  • 2. Hornear 140º C durante 14-17 minutos.
  • 3. Enfriar y rellenar al gusto.
  • 4. Decorar con un poco del relleno y colocar encima las grageas de colores, al
  • gusto.
  • 5. ¡Disfrutar!
Foto: Cortesía.
Foto: Cortesía.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses