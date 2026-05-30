El mercado de las bebidas en México está viviendo una auténtica revolución. Respondiendo a la creciente tendencia de los consumidores que buscan un estilo de vida más equilibrado sin sacrificar el sabor ni la experiencia social, Grupo Modelo lanza en México la nueva Michelob Ultra Zero.

Esta propuesta no solo expande el portafolio de la marca, sino que redefine por completo la categoría de cervezas sin alcohol en el país, ofreciendo una alternativa única que fusiona 0.0% alcohol, electrolitos y apenas 18 calorías.

Un lanzamiento estratégico con sabor a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La llegada de Michelob Ultra Zero ha sido planificado estratégicamente para debutar en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que Michelob Ultra es la cerveza oficial.

Los futbolistas Lionel Messi y Guillermo “Memo” Ochoa son los encargados de la imagen del lanzamiento de esta nueva cerveza ligera, diseñada para consumidores que buscan un estilo de vida balanceado.

La meta es clara: acompañar a los fanáticos a vivir la máxima fiesta del futbol con total balance y flexibilidad.

"Decidimos lanzar Michelob Ultra Zero durante el Mundial 2026 y de la mano de Lionel Messi porque sabemos que el foco estará puesto en México; buscamos convertir este lanzamiento en una de nuestras apuestas más relevantes", afirmó Rodolfo Vargas, director de marcas premium de Grupo Modelo.

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¿Qué hace única a la nueva Michelob Ultra Zero?

A más de una década de su llegada a México, donde se consolidó como la cerveza ligera superior líder, la marca da un paso hacia el futuro de la moderación. Sus tres pilares clave son:

0.0% alcohol: Diseñada para mayores de 18 años que buscan mantenerse activos y en control en su día a día.

Con electrolitos: Una adición innovadora pensada para esos momentos de recarga física y social.

Solo 18 calorías: Una de las opciones más ligeras del mercado para quienes cuidan su ingesta calórica diaria.

Esta combinación busca romper el mito de que una cerveza sin alcohol no puede ser refrescante o encajar en un estilo de vida dinámico y de bienestar.

Foto: Cortesía

¿Dónde y cuándo conseguir Michelob Ultra Zero en México?

La primera etapa de distribución nacional arrancará a partir de junio. Podrás encontrarla inicialmente y de manera primordial en las tiendas Oxxo de todo el país en su presentación de lata de 355 ml.

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Presencia en el Mundial 2026

Si tienes la fortuna de asistir a los partidos o vivir la fiebre mundialista en las sedes oficiales, la innovación estará disponible en:

Los beer gardens oficiales dentro de los estadios sedes en México.

Las Michelob Ultra Houses de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, los puntos de encuentro definitivos para la afición nacional e internacional.

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